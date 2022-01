ACF Arezzo – Caprera 5-1: le amaranto travolgono le avversarie. Reti di Orlandi, Zelli, Vicchiarello e doppietta di Razzolini

Allo Stadio comunale “Città di Arezzo”, dalle 14:30 in poi, le citte amaranto giocheranno la prima partita in casa del 2022. Il Caprera è la squadra che si propongono di sconfiggere in questa quattordicesima giornata di campionato.

Primo tempo

6′: dopo un fallo di Barbasso, calcio di rigore per l’Arezzo. Sul punto di battuta Orlandi.

7′: primo gol in campionato per il vicecapitano amaranto Orlandi. Le ragazze di mister Testini passano in vantaggio.

13′: calcio d’angolo battuto da Vicchiarello, Mastel le va incontro e passa al limite dell’area a Zelli. La numero 22 amaranto firma il secondo gol del match con destro di prima intenzione.

19′: buona iniziativa sulla destra di Gnisci per Orlandi, che però manca l’impatto.

25′: calcio di rigore per il Caprera, conseguenza di un fallo commesso secondo il direttore di gara da Ferretti su Caccamo. Batte la numero 7 sarda Manea.

26′: il tiro dal dischetto spiazza Aliquò e le giocatrici ospiti dimezzano il vantaggio dell’Arezzo.

31′: un tiro da fuori rasoterra di Vicchiarello colpisce il palo.

40′: calcio di punizione battuto da Vicchiarello, ma la palla picchia contro la traversa.

43′: Vicchiarello serve un assist per Razzoliini e la numero 9 non spreca l’occasione: è 3-1 per l’Arezzo.

45′: il primo tempo si chiude con un vantaggio delle padrone di casa per 3-1.

Secondo tempo

14′: cambio tra i pali della porta amaranto. Il portiere Siejka fa il suo esordio con la maglia dell’Arezzo, sostituendo Aliquò.

15′: secondo calcio di rigore per le ragazze di mister Testini in seguito a fallo di Elson su Zelli. Se ne incarica Razzolini, che firma la sua personale doppietta nello scontro contro il Caprera.

22′: altra sostituzione decisa dall’allenatore ACF. Cirri entra al posto di Pasquali.

25′: le citte amaranto staccano ulteriormente le avversarie. Il gol numero 5 dell’incontro è messo a segno da Vicchiarello con pallonetto.

26′: cambio per l’Arezzo, Carrozzo entra al posto di Razzolini, mentre un minuto dopo Sabia sostituisce Vicchiarello.

32′: Lulli fa il suo ingresso in campo al posto di Ferretti.

45′: le ragazze ACF inaugurano l’anno sportivo casalingo in bellezza, con una vittoria per 5-1 sul Caprera.

TABELLINO

ACF AREZZO: Aliquò (59′ Siejka), Orlandi, Razzolini (71′ Carrozzo), Verdi, Gnisci, Zelli, Mastel, Pasquali (67′ Cirri), Vicchiarello (72′ Sabia), Ferretti (77′ Lulli), Lorieri. A disp. Siejka, Zijlma, Carrozzo, Sabia, Cirri, Fratini, Lulli

Allenatore: Emiliano Testini

CAPRERA: Rossetti, Escuer, Elson, Gaglio, Manea, Barbasso (Popescu), Fabregat, Diaz Lopez (47′ Spinelli), Trofimov, Gonzales, Caccamo. A disp. Popescu, Spinelli, Voinea

Allenatore: Massimiliano Fascia

Marcatrici: 7′ Orlandi, 13′ Zelli, 26′ Manea, 43′ Razzolini (primo tempo); 15′ Razzolini, 25′ Vicchiarello (secondo tempo)

Ammonite: Orlandi. Espulsa Popescu

Direttore di gara: Gian Luca Frizza

Assistenti: Ardi Veli, Riccardo Cheli