Acf Arezzo e 8 marzo, maglietta speciale per la raccolta fondi a favore di Donne Insieme

Continua l’attività sociale di Orgoglio Amaranto che porta avanti sul territorio azioni di sostegno di associazioni e progetti solidali. In vista dell’8 marzo è stata ideata una maglietta in vendita al prezzo popolare di 10 €.

Questo permetterà di raccogliere fondi che saranno devoluti all’associazione Donne Insieme che ha istituito due premi a favore di studenti in memoria di Viviana Vaccaro illuminata dirigente provinciale per l’istruzione, le politiche sociali e giovanili e per le pari opportunità.



L’intento è quello di diffondere il valore della parità di genere attraverso la sua figura, premiando una studentessa e uno studente con un contributo economico che possa aiutarli nel percorso scolastico e/o universitario.



Con la vendita della speciale maglietta “8 Marzo” Orgoglio Amaranto aumenterà il premio per i giovani studenti e sosterrà i laboratori di Donne Insieme volti all’accoglienza di donne italiane e straniere per fornire loro maggiore autonomia e inclusione sociale.



In tutto questo percorso non poteva mancare il lato femminile della maglia amaranto, l’Acf Arezzo, da sempre sensibile a queste tematiche. Con OA, Acf e Donne Insieme si forma così una rete che ha la volontà di creare legami virtuosi tra alcune realtà del territorio che finora non si erano incontrate.



La seconda parte del progetto vede l’istituzione della borsa di studio sportiva che Orgoglio Amaranto ha voluto fortemente intitolare alla memoria di Rossana Sacconi. Sarà sostenuto l’acquisto di un kit stagionale per una calciatrice scelta dall’Arezzo Calcio Femminile e da Donne Insieme proprio per ricordare la grande tifosa amaranto scomparsa troppo presto.

Le magliette sono in fase di produzione, ma intanto possono essere prenotate contattando i membri del direttivo di Orgoglio Amaranto, oppure presso l’orologeria Pernici di via Cavour 54 e la sede di Donne Insieme in via Curtatone 18/A. Diamo un senso vero alla giornata dell’8 Marzo in memoria di due grandi donne.