ACF Arezzo – Genoa 0-0

Allo stadio comunale di Castiglion Fibocchi termina a reti inviolate Acf Arezzo – Genoa. Partita sostanzialmente equilibrata nei 90′, ma l’Acf ha avuto più di un’occasione per sbloccarla nel primo tempo (al 32′ Costantino colpisce la traversa con un tiro dal limite)

ACF AREZZO: Sacchi, Tuteri, Lorieri, Binazzi, Costantino, Paganini (80’ Tidona), Pirriatore, Vicchiarello, Bassano, Ceccarelli (90’ Lulli), Zazzera (71’ Gnisci). A disposizione: Nardi, Fortunati, Soro, Pasquali, D’Alessandro, Santini. Allenatore: Emiliano Testini

GENOA: Macera, Bettalli (66’ Lucia), Abate, Fernandez, Parodi (75’ Traverso), Tortarolo, Campora, Bargi (89’ Millqvist), Spotorno, Parolo (89’ Rossi), Lucafo. A disposizione: Parnoffi, Papadopoulou, Perna, Dekaj, Vacchino. Allenatore: Marco Neto

Angoli: 4-3 Ammonite: 26’ Parodi Recuperi: 0-4

Primo tempo

1’ – È iniziata ACF Arezzo – Genoa

5’ – Occasione per l’ACF: bella girata di Paganini con il destro su corner battuto da Vicchiarello. La conclusione è debole, Macera blocca senza problemi

6’ – Ancora ACF pericolosa in ripartenza, Macera esce sulla trequarti e anticipa Bassano che si sarebbe trovata tutta sola davanti alla porta

11’ – Spunto sulla destra di Bassano che supera un’avversaria, entra in area e fa partire un tiro cross che attraversa tutto lo specchio della porta e termina fuori

12’ – Si fa vedere anche il Genoa: destro di Tortarolo dalla trequarti, palla abbondantemente fuori

13’ – Pericoloso ancora il Genoa: Vargi di testa da distanza ravvicinata colpisce male e la palla termina tra le braccia di Sacchi

24’ – Occasione per l’ACF: palla in avanti di Vicchiarello a cercare Zazzera sulla sinistra. Numero dell’esterna offensiva dell’Arezzo che riesce a far passare il pallone in mezzo, Paganini ci prova con il destro ma la conclusione viene sporcata e Macera blocca

26’ – Ammonita Parodi

32’ – Traversa colpita da Costantino! Sinistro dal limite che si stampa sulla traversa e torna in gioco

43’ – Colpo di testa di Ceccarelli dal limite dell’area su cross di Bassano, Macera blocca senza problemi

45’ – Paganini se ne va sulla destra e fa partire un tiro cross velenoso che attraversa tutto lo specchio della porta e termina fuori

45’ – Termina senza recupero il primo tempo di ACF Arezzo – Genoa

Secondo tempo

1’ – È iniziato il secondo tempo. Formazioni invariate, nessun cambio

15’ – Primi quindici minuti della ripresa in sostanziale equilibrio, nessuna vera occasione né da una parte né dall’altra

18’ – Occasione Genoa: Bargi stacca più in alto di tutte di testa su corner, palla di poco fuori

19’ – Ancora Genoa pericoloso con una palla vagante in area che l’Acf non riesce liberare, poi alla fine le ragazze amaranto riescono ad uscire

21’ – Cambio Genoa: esce Bettalli, entra Lucia

26’ – Cambio Acf Arezzo: esce Zazzera, entra Gnisci

30’ – Cambio Genoa: esce Parodi, entra Traverso

35’ – Cambio Acf Arezzo: esce Paganini, entra Tidona

40’ – Vicchiarello avanza palla al piede per vie centrali e poi ci prova con il destro dalla distanza, conclusione debole e facile preda di Macera

44’ – Doppio cambio Genoa: esce Parolo e Bargi, entra Rossi e Millqvist

45’ – Cambio Acf Arezzo: esce Ceccarelli, entra Lulli

45’ – Concessi 4’ di recupero

45’+4 – Termina a reti inviolate Acf Arezzo – Genoa