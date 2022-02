ACF Arezzo – Perugia 3-0: la vittoria è amaranto, derby conquistato con gol di Razzolini, Vicchiarello e Mastel

Una data attesissima dal pubblico amaranto e dalle ragazze di mister Testini: allo Stadio comunale “Città di Arezzo” si gioca ACF Arezzo – Perugia. Il calcio d’inizio è in programma per le 17.

Primo tempo

5′: pericolo per la squadra di casa, con Di Fiore che scarica davanti alla porta. Aliquò abbrancia la sfera.

6′: l’Arezzo passa in vantaggio, rete di Razzolini: dribbling secco da sinistra e tiro all’angolino.

15′: buona occasione per la formazione amaranto, con Orlandi che serve Razzolini. La numero 9 ACF si avvicina alla porta avversaria ma alla fine il pallone finisce fuori.

21′: Gnisci cerca l’assist a Orlandi. Le due amaranto non si intendono e l’occasione sfuma.

22′: Gwiazdowska tenta la conclusione lateralmente all’area di rigore. La parata è agilissima per il portiere dell’Arezzo.

27′: ottima opportunità per Gnisci, che riceve un passaggio e si dirige in volata verso la porta. Il tiro però è troppo vicino al palo, ci arriva anche il portiere del Perugia.

45′: le amaranto sono in vantaggio di un punto sulle avversarie. Finisce la prima metà dello scontro.

Secondo tempo

1′: primo cambio per l’ACF. Entra Mastel al posto di Lulli.

4′: Vicchiarello calcia un destro di rara potenza e precisione che si infila dove Antonelli non può arrivare. È 2-0 per l’ACF.

9′: Gwiazdowska si esibisce in un tiro alto che rasenta la traversa della porta di Aliquò. Brividi per l’Arezzo.

14′: seconda sostituzione decisa da mister Testini. Costantino fa il suo ingresso in campo al posto di Gnisci.

16′: Verdi caparbiamente riconquista la palla, tiro di punta ma niente da fare.

17′: esce dal rettangolo di gioco Ciferri, dentro al suo posto Annibaldi.

24′: Paganini prende il posto di Verdi. Subito dopo Marino sostituisce Chiasso.

27′: ancora un cambio per l’ACF. Dentro Pasquali che sostituisce Ferretti.

30′: lascia il campo Razzolini, al suo posto Carrozzo.

33′: Mastel si cimenta in un cross che il portiere non riesce ad addomesticare. Prima rete in maglia amaranto per lei, terzo gol di derby per l’Arezzo.

38′: Pierotti prende il posto di Piselli.

45′: la partita ha sorriso alle amaranto, tre punti per le padrone di casa nel match che chiude il girone d’andata del campionato.

TABELLINO

ACF AREZZO: Aliquò, Zijlma, Tuteri, Orlandi, Razzolini (75′ Carrozzo), Verdi (69′ Paganini), Gnisci (59′ Costantino), Zelli, Vicchiarello, Lulli (46′ Mastel), Ferretti (72′ Pasquali). A disp. Siejka, Costantino, Paganini, Ceccarelli, Carrozzo, Cirri, Mastel, Pasquali, Lorieri

Allenatore: Emiliano Testini

PERUGIA: Antonelli, Orsi, Serluca, Mascia, Bertolato, Ciferri (62′ Annibaldi), Paolini, Gwiazdowska, Di Fiore, Piselli (83′ Pierotti) , Chiasso (69′ Marino). A disp. Cerasa, Cecchetti, Annibaldi, Gigli, Liucci, Marino, Pierotti, Properzi

Allenatore: Vania Paverini

Marcatrici: 6′ Razzolini (primo tempo); 4′ Vicchiarello, 33′ Mastel (secondo tempo)

Ammonite: Orlandi, Orsi, Serluca

Direttore di gara: Andrea Paccagnella

Assistenti: Giulia Cipriani, Dario Tarocchi