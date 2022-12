Ad Arezzo è ora di fare luce: lettera alla redazione

Riceviamo una lettera con due mail diverse da una lettrice in merito alla questione della illuminazione pubblica in città.

La pubblichiamo integralmente ringraziando la lettrice per la puntuale ricostruzione dei fatti.

Spettabile Redazione,

Buongiorno,

in riferimento al disagio oltre che pericolo dovuto dallo spegnimento dell’illuminazione pubblica al mattino, ho visto le dichiarazioni fatte relativamente al fatto che ancora non sono stati ripristinati i precedenti orari – nonostante la decisione della giunta – a causa di singoli interventi sulle centraline che necessitano di tempo.

Potrei anche essere comprensiva anche se il fatto mi pare comunque inaccettabile.

Vorrei però segnalarvi una cosa.

Al mattina debbo portare fuori il mio cane prima di entrare al lavoro e così ho tenuto conto dell’illuminazione nel mio quartiere organizzandomi di conseguente per evitare di passeggiare al buio.

Ho pertanto tenuto nota degli orari di accensione dei lampioni nell’ultimo periodo con continue modifiche fatte nel tardo pomeriggio così come la mattina.

La domanda mi sorge spontanea.

Come mai se occorre tempo per intervenire sulle singole centraline a seguito della decisione di dietro front della giunta, nella mia zona ora le luci al mattino si spengono alle 6 e non più alle 5,30?

Non so se avete avuto altre segnalazioni di questo tipo ma qualcosa non torna.

Credo sia opportuno verificare.

All’inizio le luci si spengevano alle 6.

Una mattina d’improvviso e senza preavviso uscendo di casa prima del solito attorno alle 5.30, le luce si erano già spente ed ho dovuto rientrare a casa per evitare di camminare nell’oscurità.

Poi ho letto sul giornale di lamentele e la sera l’accensione è tornata nell’orario consueto mentre al mattina ha continuato a rimanere anticipata.

Quasi nel tentativo di recuperare il mancato risparmio pomeridiano con l’anticipato spegnimento al mattino.

Adesso come detto gli orari sono stati di nuovo cambiati.

Insomma, alla fine mi sono comprata una torcia da fronte ed ho deciso di farmi luce da sola tra i lampioni spenti.

Se non pubblicherete questa mia provvederò comunque a fare una segnalazione in Comune anche se le risposte non le danno mai.

Buona giornata

(lettera firmata)