Ad Arezzo è tornata la luce? Una nuova lettera alla redazione

Il 14 dicembre 2022 ricevevamo una lettera con due mail diverse da una lettrice in merito alla questione della illuminazione pubblica in città.

Leggi:

https://www.arezzoweb.it/2022/ad-arezzo-e-ora-di-fare-luce-lettera-alla-redazione-544683.html

Oggi abbiamo ricevuto una nuova mail dall’attenta lettrice che per correttezza e dovere di cronaca riteniamo opportuno pubblicare.

Buongiorno,

come è giusto che sia, volevo dirvi che stamattina il buio non è arrivato… le luci sono ancora accese.

Al di là delle risposte su tutte le stranezze… importante è che la luce sia stata ripristinata… spero in tutta la città!

Grazie mille.

Buona giornata e buon lavoro.

