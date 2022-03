Adozione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana.

Si informa che con la deliberazione del comune di Castiglion Fiorentino (D.C.C.n.2 del 28/02/2022) è stato adottato il Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e lo Studio di Incidenza. Il Piano Strutturale Intercomunale adottato e le relative valutazioni ambientali sono depositati presso il comune di Castiglion Fiorentino e reso accessibile nel proprio sito informatico istituzionale per sessanta giorni con scadenza in data 29/05/2022. Entro e non oltre tale termine si può prenderne visione e presentare le osservazioni che si ritenga oppotune. Chiunque può presentare osservazioni al Piano Strutturale intercomunale adottato, specificando nell’oggetto la dicitura: OSSERVAZIONE, ai sensi dell’art. 19 comma 2 della L.R. 65/2014, al Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana. Le osservazioni dovranno pervenire tramite posta elettronica certificata di file in formato “pdf” sottoscritto con firma:

– in calce, allegando fotocopia del documento di identità del firmatario;

– digitale; all’indirizzo [email protected] e per conoscenza all’ indirizzo [email protected]. oppure tramite servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano presentandosi direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Cortona e del comune di Castiglion Fiorentino, in entrambi i casi farà fede la data di ricezione al protocollo dell’Ente.

Per una migliore formulazione delle osservazioni e della loro successiva comprensione può essere contattato l’ufficio urbanistica del comune anche tramite email: [email protected].

Nel sito nel comune è possibile scaricare il modello per la predisposizione delle osservazioni.