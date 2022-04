Affidato a gestione ambientale il controllo qualità del servizio raccolta rifiuti di Ato Toscana Costa

“Sono particolarmente contento del risultato raggiunto da Gestione Ambientale. L’incarico di controllare la corretta raccolta dei rifiuti della costa toscana è una conferma importante delle scelte fatte in materia di politica ambientale che si basano su due pilastri fondamentali: il primo, un’impiantistica tutta rivolta all’economia circolare che impedisce la migrazione dei rifiuti e le conseguenze ad essa legate in termini di costi e inquinamento, il secondo, il controllo qualità del servizio, volto ad eliminare tutte le inefficienze che si traducono anch’esse in rincari per i cittadini e maggiori rischi per l’ambente.”.

Il sindaco Alessandro Ghinelli non nasconde la propria soddisfazione per l’incarico ottenuto dalla società aretina controllata per intero da Aisa Impianti, che si occupa del controllo delle attività dei vari gestori vigilando sul corretto svolgimento dei servizi di raccolta, di spazzamento e accessori. Gestione Ambientale si occuperà della verifica della qualità del servizio per gli 84 comuni gestiti da ATO Toscana Costa.

“Oggi il nostro modello è esportato su Ato Costa ma, anche alla luce degli impatti economici dovuti all’aumento dei costi energetici, può confermarsi ottimo strumento per l’intera regione, in grado come è di coadiuvare tutti gli uffici tecnici nella ricerca e applicazione delle metodologie rivolte al risparmio economico e alla tutela dell’ambiente”, ha commentato il presidente di Aisa Impianti Giacomo Cherici.