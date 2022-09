Al momento non è possibile fornire sufficienti rassicurazioni sull’uso sicuro del vaccino Pfizer nelle donne in gravidanza

di Stefano Pezzola

Oggi decido di proporre di focalizzare la nostra attenzione sul nuovo “Rapporto di valutazione pubblica per il vaccino COVID-19 Pfizer BioNTech” redatto dalla Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari inglese ed aggiornato alla data del 16 agosto 2022.

A seguente link è possibile visualizzare il report in versione integrale:

https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19/summary-public-assessment-report-for-pfizerbiontech-covid-19-vaccine

Alcune doverose premesse.

Mi piacerebbe che i medici vaccinatori leggessero con attenzione la parte dedicata agli eccipienti (paragrafo 2.3).

Gli eccipienti saccarosio, cloruro di sodio, cloruro di potassio, fosfato di sodio bibasico diidrato, fosfato di potassio monobasico e acqua per preparazioni iniettabili sono tutti di gradi Ph. Eur. , che sono accettabili.

Oltre a questi eccipienti, il vaccino contiene quattro lipidi, di cui due sono utilizzati in medicinali approvati (colesterolo e 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina, di seguito denominata DSPC ) e due sono considerati nuovi in quanto non sono stati utilizzati in un medicinale autorizzato nel Regno Unito:

ALC-0315 ((4-idrossibutile)azanediil)bis(esano-6,1-diil)bis(2-esildecanoato))

ALC-0159 (2-[(polietilenglicole)-2000]-N,N-ditetradeciletammide).

I lipidi hanno lo scopo di incapsulare l’mRNA sotto forma di una nanoparticella lipidica per aiutare l’ingresso delle cellule e la stabilità delle nanoparticelle di RNA / lipidi.

ALC-0315 è il componente lipidico cationico funzionale del prodotto farmacologico.

Quando incorporato nelle nanoparticelle lipidiche, aiuta a regolare il rilascio endosomiale dell’RNA.

Durante la produzione di prodotti farmaceutici, l’introduzione di una soluzione acquosa di RNA in una miscela lipidica etanolica contenente ALC-0315 a un pH specifico porta a un’interazione elettrostatica tra la spina dorsale dell’RNA caricata negativamente e il lipide cationico caricato positivamente.

Questa interazione elettrostatica porta all’incapsulamento della sostanza farmacologica RNA risultante nella formazione di particelle. Una volta che la nanoparticella lipidica viene assorbita dalla cellula, il basso pH dell’endosoma rende l’LNP fusogenico e consente il rilascio dell’RNA nel citosol.