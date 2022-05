Al teatro Virginian si chiude la stagione di teatro ragazzi con la “Ravanellina” di Eleonora Angioletti

AREZZO- Al Teatro Virginian di Arezzo, si alza il sipario sull’ultimo appuntamento del cartellone dedicato al pubblico dei più piccoli: sabato 28 maggio alle ore 17, andrà infatti in scena “Ravanellina – Una storia di verdura e libertà”, una produzione Nata Teatro, scritta e interpretata da Eleonora Angioletti, e diretta da Giorgio Castagna, entrambi docenti della scuola di recitazione targata La Filostoccola. Liberamente tratto dalla celebre fiaba dei Fratelli Grimm, “Raperonzolo”, lo spettacolo sarà inoltre impreziosito dai pupazzi di Roberta Socci e dalla maestria alle luci di Emilio Bucci.

“Il cartellone di teatro ragazzi della nostra stagione teatrale ‘Radici’, realizzata in collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo, è stata una novità ben apprezzata – spiega l’attrice Eleonora Angioletti, docente della Filostoccola;- Chiudiamo questa positiva esperienza portando in scena lo spettacolo con cui avremmo dovuto inaugurare la stagione nel mese di gennaio, ma che alcune vicissitudini legate all’emergenza sanitaria ci avevano costretto a rinviare. Una riscrittura originale della fiaba di Raperonzolo dei Fratelli Grimm, che non dimentica le versioni di Basile e Calvino, e che viene ulteriormente arricchita dall’uso sapiente della musica, con brani che spaziano da Scarlatti a Mozart, passando per le canzoni popolari”.

Protagonista della storia è, infatti, Ravanellina: una ragazza che viaggia in giro per il mondo dentro un baule e che, proprio durante la festa del suo compleanno in una bellissima radura, deciderà di rivelare ai suoi invitati tutta la sua storia. Inizierà così a raccontare dei suoi lunghi anni di prigionia: di come, per troppa curiosità, avesse scavalcato il muro di cinta dell’orto della terribile Agrimonia; di come la strega, pur non essendo così cattiva come sembrava, l’avesse rinchiusa in una terra; dei suoi molteplici tentativi di fuga e dell’incontro con il principe Pietro e, infine, di come avesse trovato il coraggio necessario ad affrontare le proprie paure, tracciando la strada della propria indipendenza e partendo alla volta di nuove avventure. A far da sfondo a tutta la vicenda, una natura rigogliosa, vitale e magica, aiutante silenziosa e innesco stesso della storia. Una fiaba con tutti i crismi, in cui teatro d’attore (o meglio d’attrice) e pupazzi si mescolano in una narrazione divertente e delicata, nella quale musica e canto scandiscono il ritmo degli eventi, colorando le atmosfere.

Spettacolo consigliato per un pubblico di età compresa tra i 5 e i 12 anni. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 3338459441.