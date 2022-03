Al via la seconda parte della stagione teatrale al Teatro Moderno di Tegoleto: tre appuntamenti in cartellone a marzo

CIVITELLA – Al via la seconda parte della stagione teatrale al Teatro Moderno di Tegoleto. Tre gli appuntamenti in cartellone per il mese di marzo a cura dell’Associazione Culturale Teatrale Gruppo Teatro La Torre, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Civitella in Val di Chiana.

Per la stagione della ripartenza sono state invitate nel 2021 le migliori compagnie vincitrici delle varie edizioni del Concorso Nazionale di Teatro Amatoriale di Tegoleto.

Si ricomincia nel 2022 domenica 13 marzo, alle ore 16.30, con il Gruppo teatrale associato Prestavoce in “Sinassi. Ovverosia quando è tempo di radunarsi per diventare quello che siamo nati per essere”, un dramma psicologico dell’autore Alessandro Tedesco per la regia di Manola Rosadini. Sinassi nasce da un’idea che vuole rappresentare attraverso la protagonista Kore, una coscienza, un ‘Io’ che non riesce ad appassionarsi alla vita e quindi a prendere il treno come metafora della vita stessa. Nella scena è presente anche un senzatetto. La sua azione nella pièce è simile al coro della tragedia greca: racconta agli uditori parte della storia di Kore, ma a differenza del coro, anche lui è protagonista di una storia non risolta, di una passione per la vita spentasi un tempo e oramai irrimediabilmente e volutamente emarginato. Il dialogo tra lui e il personaggio Passione, che poi sarà chiamato Carità, risolverà anche la sua storia, aprendo al finale, con la definitiva partenza di Kore.

L’associazione Paro Paro presenta invece, domenica 20 marzo, alle 16.30, “Cabarduetto. Tutto nuovo. Tutto paro”, con il duo Francesco Marini e Massi Fruchi.

A chiudere la rassegna sarà la compagnia La Nave dei Folli di Arezzo portando in scena, domenica 27 marzo, alle ore 16.30, “L’usciere”, con testo e regia di Roberto Arrigucci.

Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle vigenti norme anti-contagio. Per l’ingresso è obbligatorio il green pass. (Ingresso 10 euro. Info: 377/6695294, 328/3622537, 347/9106834, www.teatromodernotegoleto.it; [email protected]).