Alessandro Neri è il nuovo direttore Unità Operative Semplici Dipartimentali di Senologia dell’ospedale San Donato di Arezzo

Ancora una posizione importante che viene coperta per rafforzare i servizi ospedalieri della Usl Toscana Sud Est.

Nei giorni scorsi il Prof. Alessandro Neri ha firmato alla presenza del Direttore Generale AUSL TSE Antonio D’Urso il contratto quale nuovo direttore dell’Uosd di Chirurgia Senologica di Arezzo.

Il Prof. Neri viene da una lunga e qualificata esperienza a Siena, presso l’Azienda Universitaria Senese.

“Con la riapertura di tutti i servizi e il ritorno a pieno regime delle attività ospedaliere, dichiara il Direttore Generale Antonio D’Urso, nella USL Toscana Sud Est stiamo cercando di rafforzare le nostre strutture con figure professionali necessarie e di alto profilo. Il settore della chirurgia senologica è un ambito delicato e strategico, nel quale l’ospedale di Arezzo è un’eccellenza da tempo, ed oggi con l’arrivo del prof. Neri si dota di una guida autorevole.

Il nostro obiettivo è dotare l’azienda di tutti gli strumenti, sia tecnici che professionali per essere più incisivi in un ambito territoriale complesso e variamente articolato, quale quello della nostra USL”.

“Ringrazio il Dr. D’Urso per avermi affidato la direzione della Chirurgia Senologica dell’Ospedale di Arezzo, dichiara il Prof.Alessandro Neri. Sono onorato di questo incarico in una struttura ospedaliera importante come il San Donato ed entusiasta di iniziare questa nuova esperienza professionale lavorando con un gruppo senologico strutturato e di alto livello come quello presente ad Arezzo. Voglio anche ringraziare i colleghi aretini, ed in particolare il Direttore dell’Area Chirurgica Dott. Di Prizio, per l’accoglienza che mi hanno riservato.

Infine, un pensiero è rivolto al Dott. Tommaso Amato, che per anni è stato il punto di riferimento delle donne aretine per la Chirurgia Senologica; seguendo il suo esempio, con la collaborazione di tutti, ci adopereremo costantemente per portare Arezzo ai vertici regionali e nazionali del trattamento del carcinoma mammario”