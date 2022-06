Alga Altelitca: 4° posto per Chiara Salvagnoni ai Campionati Italiani Promesse

Un quarto posto per Chiara Salvagnoni ai Campionati Italiani Promesse di atletica leggera. L’atleta aretina, nata nel 2000 e cresciuta nell’Alga Atletica Arezzo, ha gareggiato alle finali nazionali di Firenze nel getto del peso dove si è piazzata ai piedi del podio con il suo miglior lancio di 12.86 metri. Allenata da Fabio Forzoni, Salvagnoni non è riuscita a dar seguito al bronzo tricolore conquistato lo scorso anno ma è stata comunque protagonista di una buona prestazione con cui è rimasta nel novero delle migliori rappresentanti di questa disciplina, potendo vivere un’importante tappa in preparazione ai più importanti Campionati Italiani Assoluti in programma il 26 giugno a Rieti a cui sarà presente anche Anna Visibelli nel salto in lungo.

Questa gara ha anticipato uno degli appuntamenti estivi più attesi dall’Alga Atletica Arezzo: da venerdì 17 a domenica 19 giugno, infatti, Milano ospiterà le finali dei Campionati Italiani Allievi a cui sarà presente anche una numerosa squadra di atleti della società cittadina. L’evento sarà rivolto ai ragazzi e alle ragazze nati nel biennio 2005-2006 che negli ultimi mesi hanno conseguito i tempi minimi prestabiliti nelle varie discipline e, tra questi, sono rientrati a livello individuale Luca Asprella Libonati nel salto in alto, Giada Cicerone nei 100 piani, Riccardo Cincinelli nei 110 ostacoli, Nicholas Gavagni nel salto in lungo e Joshua Vagheggi nel lancio del martello. Una squadra dell’Alga Atletica Arezzo si metterà infine alla prova nella staffetta 4×100 piani facendo affidamento su Cincinelli, Gavagni, Lorenzo Fazzi, Lapo Madiai e Paolo Menaguale.

Particolari emozioni, nel frattempo, sono arrivate da Roma con una delegazione di ottanta persone tra atleti, tecnici e dirigenti che hanno assistito al Golden Gala “Pietro Mennea”, uno dei più importanti eventi dell’atletica leggera internazionale. Questa trasferta è stata arricchita dalla partecipazione ad alcune gare giovanili del “Palio dei Comuni” che, sulle piste dello stadio Olimpico, hanno visto l’Alga Atletica Arezzo impegnata nelle staffette sui 200 metri con due squadre miste di maschi e femmine nati tra il 2008 e il 2010: una formazione ha sfiorato la finalissima e si è fermata al dodicesimo posto tra centottanta avversarie da tutta Italia. «La stagione sta entrando nella sua fase più importante – commenta Gloria Sadocchi, tecnico e dirigente della società, – che è scandita dai campionati italiani delle diverse categorie. Dopo il buon quarto posto di Salvagnoni, ora rivolgeremo particolari attenzioni agli otto Allievi che hanno meritato il pass per le finali tricolori e che rappresenteranno l’atletica aretina nelle varie specialità di salti, lanci e velocità».