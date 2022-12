Alla 4 Riders la gestione dello skate park comunale

“Lo skate park ha un nuovo gestore e finalmente i tanti appassionati dei cosiddetti sport di strada potranno tornare a divertirsi ed allenarsi. La riqualificazione e l’ammodernamento dell’impianto consentiranno di poter usufruire di uno spazio migliorato e adeguato a questi sport che si stanno sempre più diffondendo. Ringrazio l’Asd 4 Riders il cui progetto è stato valutato adeguato alle caratteristiche definite dal bando”.

L’assessore Federico Scapecchi annuncia così l’approvazione da parte della Giunta dell’affidamento dello skate park di via Ferraris. E’ stato accolto il progetto presentato dalla Asd 4 Riders per la riqualificazione e gestione dell’impianto sportivo comunale per un importo complessivo di circa 80mila euro. Di questi, ammonta a 50mila euro il contributo del Comune di Arezzo. La Giunta ha quindi stabilito di determinare in 18 anni la durata dell’affidamento gratuito sulla base del piano economico finanziario presentato dalla stessa società sportiva. L’avvio dei lavori è previsto nelle prime settimane del nuovo anno.