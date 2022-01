Alla Misericordia di Castiglion Fiorentino apre il drive through

Da oggi, e ogni venerdì e sabato, alla Misericordia di Castiglion Fiorentino, che fa parte della Rete degli Ambulatori delle Misericordia (Rami), è possibile effettuare i tamponi. “Siamo pronti a dare il nostro contributo alla società, alla nostra popolazione” afferma il Governatore della Misericordia, Paola Salvadori, che aggiunge “se ce ne sarà bisogno amplieremo l’offerta”.

Il drive through, presso la Misericordia, è, infatti, accessibile due giorni alla settimana, il venerdì e il sabato mattina, dalle ore 10 alle 12. Per effettuare i tamponi antigenici rapidi effettuati bisogna prenotarsi sul portale regionale ( https://prenotatampone.sanita.toscana.it/#/home ) con regolare prescrizione medica, mentre per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado è possibile anche mediante accesso diretto per chi è in possesso di voucher rilasciato dalla ASL TSE.

Alle postazioni “drive through” è necessario recarsi in auto e il tampone viene effettuato ai richiedenti senza che questi debbano scendere dall’auto. Il personale, infatti, farà il prelievo da naso e gola attraverso i finestrini.

“Una convenzione tra le Misericordie e la Asl che consente a dare delle risposte al nostro territorio senza avventuarsi in luoghi lontani da Castiglion Fiorentino, io mi auguro che tutto questo possa essere di sollievo a tutte quelle persone, a quelle famiglie, che hanno necessità di ricorrere ai tamponi, tra l’altro questo luogo è facilmente accessibile e lo considero un’estensione dell’area sanitaria visto la vicinanza con la Casa della Salute” conclude il sindaco Mario Agnelli.