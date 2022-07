Altra conferma nell’Amen Scuola Basket Arezzo, Carlo Provenzal

Dopo Raul Giommetti un’altra conferma nel roster della Scuola Basket Arezzo, anche Carlo Provenzal continuerà a vestire l’amaranto anche nel prossimo campionato. Cresciuto nel vivaio amaranto sarà una delle pedine a disposizione di coach Evangelisti per il campionato di Serie C Gold 2022/2023. All’ottava stagione nella Scuola Basket Arezzo porterà la sua esperienza al servizio di staff tecnico e compagni in un campionato che vedrà al via 16 formazioni e dove non ci sarà la Gema Montecatini da poco ripescata in Serie B.

Carriera

2021/2022 Serie C Gold – Scuola Basket Arezzo

2020/2021 Serie C Gold – Scuola Basket Arezzo

2019/2020 Serie C Gold – Scuola Basket Arezzo

2018/2019 Serie C Silver – Scuola Basket Arezzo

2017/2018 Serie C Silver – Scuola Basket Arezzo

2016/2017 Serie C Silver – Scuola Basket Arezzo

2015/2016 Serie C Silver – Scuola Basket Arezzo

2014/2015 Serie C – Valdisieve

2013/2014 Serie C – Valdisieve

2012/2013 Serie C – Valdisieve

2009/2010 Serie B – Scuola Basket Arezzo