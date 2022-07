Altri due innesti per l’Acf: D’Alessandro e Zazzera

L’Arezzo Calcio Femminile è felice di annunciare ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive delle calciatrici Marianna D’Alessandro e Danila Zazzera.

D’Alessandro, difensore classe 1999 originaria di Foggia, per sei anni pratica calcio a 5 in alcune squadre pugliesi tra cui Bisceglie, Manfredonia e San Severo. Nella stagione 2020/2021 D’Alessandro passa al calcio a 11 e veste la maglia del Pontedera, dove resta per due stagioni. Marianna ha firmato un contratto che la legherà all’Acf Arezzo fino al 30 giugno 2023.

Zazzera, attaccante classe 1998 originaria di Napoli, cresce calcisticamente nel settore giovanile dell’Inter, con cui ha esordito in Serie A nella stagione 2013/2014. Dopo due anni in Serie B sempre con l’Inter, nel 2016 passa al Fiorentina, dove rimane per due stagioni. Con le viola vince un Campionato e due Coppa Itala, prima di passare in prestito nel 2018 alla Florentia. Nella stagione 2019/2020 gioca in prestito al Sassuolo. Rientra alla Fiorentina dal prestito nell’estate del 2020 e rimane in maglia viola per le successive due stagioni. Danila ha firmato un contratto che la legherà all’Acf Arezzo fino al 30 giugno 2023.