“Amami o Cado”: terzo appuntamento di Normalité per la Stagione Teatrale 2022

Dopo il successo dei primi due appuntamenti della stagione con il circo di MyLayka e la danza di Frigo e Maggiopinto, un grande segno per noi considerata la tanto desiderata e faticata ripartenza, arriviamo al primo appuntamento di prosa sabato 9 aprile alle ore 21:00 con lo spettacolo AMAMI O CADO con Romina Mondello, scritto e diretto da Giovanna Mori.

“Amami o cado” nasce da una storia scritta e diretta da Giovanna Mori (amica e collaboratrice del Teatro di Anghiari da oltre 20 anni), per Romina Mondello, attrice sensibile e generosa che in questo progetto tutto al femminile, sfida la nuda scena per evocare ambienti pieni d’amore e di simboliche “cadute”. Con la gradita coproduzione del Teatro Menotti Filippo Perego di Milano, lo spettacolo torna ad Anghiari (dove il progetto è nato) in una residenza artistica con debutto sabato 9 aprile, ore 21. Una residenza nel nostro Teatro, con la gentile ospitalità, nel Palazzo Busatti, di tutta la compagnia.

Amami o cado è il racconto di una storia d’amore. Racconto per parole che diventano immagini per immagini che diventano emozioni. Storia che potrebbe essere successa a tutti che forse non è ancora successa a nessuno. Storia giocata, tra il vero e il falso e il falso e il vero. È la storia di Rosa che ha raccontato quella giornata d’amore alla regista e all’attrice perché ha ancora tutto nella sua mente.

Che se ne fa uno della normalità in tempi come questi?

Ricordate quella noia h24 tutta occidentale? Rapporti noiosi, panorami sempre uguali, spettacoli noiosi che-ci-vado-per-forza, tanto dormire a teatro o a casa è uguale. Parafrasando un grande filosofo del ‘900: “I’m so bored with this world”. E invece… Ci sarebbe tanto bisogno di “Normalité” (scritto in francese, perché se c’è una cosa da salvare della Francia, sono i suoi “-té”). Può un Teatro pieno di persone, donne, uomini e ragazzi ridarci un po’ della speranza e della vita che ci è stata tolta, che ci viene tolta ogni giorno? La risposta la darete voi. Si usa dire che la vita è un circo, e proprio dalla residenza di un circo cominciamo la prima stagione dal vivo dopo due anni, dopo una pandemia e una guerra vicina (perché di quelle lontane, ce ne siamo sempre fregati abbastanza, no?). Storie gioiose o dolorose, acrobazie e gente seduta a un tavolo. Parrucche e capelli veri, unghie denti e sorrisi. Danza. Cose “normali” insomma…

Andrea Merendelli – Direttore Artistico

Calendario stagione

𝟵 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟭:𝟬𝟬,

𝗔𝗠𝗔𝗠𝗜 𝗢 𝗖𝗔𝗗𝗢

con Romina Mondello, testo e regia Giovanna Mori

𝗧𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗶 𝗔𝗻𝗴𝗵𝗶𝗮𝗿𝗶 – Prosa

𝟮𝟯 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟭:𝟬𝟬

𝗨𝗡 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 𝗣𝗥𝗢𝗧𝗔𝗚𝗢𝗡𝗜𝗦𝗧𝗔 | STUDIO

concetto e direzione Alessandra Paoletti e Damiano Ottavio Bigi

con Damiano Ottavio Bigi e Łukasz Przytarski – Teatro di Anghiari – Danza

𝟯𝟬 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟭:𝟬𝟬

𝗖𝗢𝗡 𝗜𝗟 𝗩𝗢𝗦𝗧𝗥𝗢 𝗜𝗥𝗥𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗦𝗜𝗟𝗘𝗡𝗭𝗜𝗢

con Fabrizio Gifuni.

Ideazione e drammaturgia Fabrizio Gifuni. Studio sulle lettere dalla prigionia e sul memoriale di Aldo Moro – 𝗧𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗶 𝗔𝗻𝗴𝗵𝗶𝗮𝗿𝗶 – Prosa

𝟭 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼, 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟭:𝟯𝟬 𝗜 𝗠𝗮𝗲𝘀𝘁𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦𝗰𝗲𝗻𝗮: Gianfranco Capitta incontra Fabrizio Gifuni

𝗦𝗮𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗔𝗻𝗴𝗵𝗶𝗮𝗿𝗶

14 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟭:𝟬𝟬

𝗟𝗔 𝗩𝗜𝗧𝗔 𝗛𝗔 𝗨𝗡 𝗗𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗗’𝗢𝗥𝗢

con 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗻𝗮𝗰𝗰𝗵𝗶𝗮 e 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗹𝘂𝗰𝗮 𝗦𝘁𝗲𝘁𝘂𝗿

drammaturgia 𝗥𝗶𝘁𝗮 𝗙𝗿𝗼𝗻𝗴𝗶𝗮, regia 𝗖𝗹𝗮𝘂𝗱𝗶𝗼 𝗠𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝘁𝗶

𝗧𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗶 𝗔𝗻𝗴𝗵𝗶𝗮𝗿𝗶 – Prosa

