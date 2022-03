Amen Scuola Basket: al Palasport Estra è scontro diretto contro Valdisieve

Dopo il blitz sul campo dell’Olimpia Legnaia Firenze che ha sancito il ritorno al successo, l’Amen Scuola Basket Arezzo torna al Palasport Estra per ospitare un avversario ostico come Valdisieve. I fiorentini all’andata avevano avuto la meglio sull’Amen e cercheranno di ripetersi in uno scontro diretto spartiacque per il proseguo della stagione di entrambe le squadre.

La SBA forte fino ad oggi della miglior difesa del girone per punti subiti, dovrà cercare di limitare il giocatore con più punti segnati in campionato Luigi Occhini. Qualche difficoltà in settimana per l’Amen che ha dovuto fare a meno di alcune pedine per lo svolgimento degli allenamenti, ma è proprio riuscire a far bene in situazioni più difficili che può fare la differenza in un campionato equilibrato come quello di questa stagione. Per una gara così importante la Scuola Basket Arezzo chiama a raccolta tutti i propri sostenitori per provare a far tornare il Palasport Estra un fattore importante di supporto alla squadra. Arbitri dell’incontro saranno i Sigg. Rinaldi di Livorno e Russo di Firenze che alzeranno la palla a due alle ore 18.30.

Il weekend amaranto prevede una gara casalinga anche per la Serie D Amen di coach Pasquinuzzi impegnata Domenica alle 18.30 contro Reggello.

Per quanto riguarda il settore giovanile, sabato ore 16 in campo l’Under 14 Elite in casa contro la Sancat e la Galvar Under 15 Silver a Poggibonsi nella prima sfida della seconda fase. Domenica sarà il turno della Rosini Impianti Under 15 Eccellenza che alle 11.15 affronta al Palasport Estra la Laurenziana Firenze e della Chimet Under 16 Silver in trasferta a Fucecchio, mentre nel pomeriggio alle 15.30 l’Under 13 ospiterà la Mens Sana Siena. A chiudere Lunedi sera la ROsini Impianti Under 19 Eccellenza affronta in casa alle 20.30 il Pino Firenze.

Tre gli impegni anche per il Minibasket Nova Verta che vede scendere in campo gli Esordienti a San Giovanni contro la Synergy, gli Aquilotti 2011 a Ponticino con il Valdambra e gli Aquilotti 2012 a Montevarchi contro la Fides.