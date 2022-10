Andrea Martucci saluta il Cavallino

La Società Sportiva Arezzo comunica che a partire dalla data odierna il calciatore Andrea Arturo Martucci non proseguirà la propria esperienza in amaranto. Tale decisione è stata presa di comune accordo con il ragazzo che ha chiesto e ottenuto di poter proseguire il proprio percorso scolastico nell’istituto della città dove risiede con la famiglia, istituto che stava frequentando prima del trasferimento in amaranto. Martucci avrà la possibilità di potersi allenare tramite nulla osta con un’altra società in attesa della riapertura della finestra di mercato, per poi tornare all’Empoli, società che ne detiene il cartellino.

La Società Sportiva Arezzo non interverrà per il momento sul mercato, riservandosi di completare la rosa più avanti nelle sessioni di dicembre e gennaio.