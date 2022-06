Andrea Settembrini veste l’amaranto

La Società Sportiva Arezzo è lieta di poter annunciare l’accordo, a partire dal 1° luglio, con il calciatore Andrea Settembrini, originario di Arezzo, classe 1991, con oltre 100 presenze in serie B e quasi 200 in Lega Pro, a cui è stata affidata la fascia di capitano del Cavallino.

‘È un sogno che si realizza – ha confessato Andrea subito dopo la firma – è il sogno di un ragazzo che è sempre andato in curva fin da piccolo e non vi nascondo che sono veramente emozionato dopo essere entrato in campo per la terza volta nella mia vita qui al Comunale. Voglio mettere la mia esperienza servizio della squadra, dei miei compagni e del mister per far uscire l’Arezzo da questa categoria‘.

‘Una volta chiamato per un saluto e una chiaccherata informale il ragazzo si è presentato da solo, senza agente, ma con la voglia dopo 107 presenze in serie B e quasi 200 in serie C di scrivere una pagina importante per il nostro club – ha sottolineato il dg Paolo Giovannini – Sono veramente felice che abbia sposato questo progetto di cui sarà il nostro capitano. Ho fatto stringere la mano ad Andrea prima ancora che a me a Nello Cutolo come passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo capitano‘.