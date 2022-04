Arezzo, 40mila euro per i giovani volontari del Terzo Settore

Quarantamila euro di finanziamenti per i cinque progetti dell’area di Arezzo vincitori del bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire”, realizzato da Cesvote finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana.

Il bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire” punta a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, dare forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.

“Siamo felici – dichiara Leonardo Rossi, presidente Delegazione Cesvot Arezzo – di una così ricca partecipazione al bando: il tessuto associativo aretino si conferma molto attivo e attento. E’ facendo rete che possiamo portare avanti il welfare di comunità. Ringrazio tutti i partecipanti”.

“Regione Toscana – dice Bernard Dika, consigliere per l’innovazione e le politiche giovanili del presidente della Giunta regionale – con le opportunità del progetto Giovanisì combatte la frustrante sensazione di non poter far nulla per cambiare le cose. Le risorse del bando “Siete Presente” pongono noi giovani non più oggetto della discussione ma soggetto attivo che decide e guida il cambiamento nelle comunità, rendendo con le azioni dell’oggi meno incerto il domani. Grazie al terzo settore il nostro impegno sociale va oltre il bando e diventa un modello di vita, di cittadinanza attiva”.

“Il Terzo Settore ha bisogno di avvicinarsi ai giovani per innovarsi e per attivare nuova linfa vitale, come i giovani hanno bisogno di conoscere il mondo del volontariato e dell’associazionismo per la loro crescita personale – afferma Gabriele Gori, direttore di Fondazione CR Firenze -. Tutte i progetti che generano l’incontro fra questi due mondi sono iniziative importanti che ci auguriamo possano mettere solide radici per il futuro”.

“Questi ragazzi – spiega Lucia Tanti, vicesindaco del comune di Arezzo – rappresentano il futuro della nostra comunità. I progetti oggi presentati aiutano a raccontare il loro ruolo imprescindibile per il territorio e per il mondo del volontariato come dimostrato in questi anni. Siamo felici che questo bando possa aver contribuito a valorizzarli.”

Cinque i progetti vincitori:

– Scuola Solidale, capofila Progetto Cittadini Attivi Aps, proponente Associazione Valdarnese di Solidarietà, partner Comune di San Giovanni Valdarno. Il progetto ha ottenuto un contributo di 5mila euro.

– OFFICINE SOCIAL MOVIE 2022 – terza edizione, capofila Orchestra Multietnica di Arezzo, proponente Associazione Autismo Arezzo, partner Convitto Nazionale V. Emanuele II e scuole annesse, Officine della Cultura, Prodigio Divino srl, Teletruria 2000 srl, Unicoop Firenze. Il progetto ha ottenuto un contributo di 5mila euro.

– Sinergiovani: incontri e discussioni per ripartire, capofila Associazione I Care, proponenti Fraternità di Romena Onlus, SemPREPOSitivi. Il progetto ha ottenuto un contributo di 5mila euro.

– Attraverso, capofila Circolo Eureko Aps, proponenti Circolo Baobab, partner Arezzo che spacca Aps, Athena Società cooperativa sociale, Comitato provinciale Arcigay Arezzo Chimera Arcobaleno, Le Collettivæ. Il progetto ha ottenuto un contributo di 5mila euro.

– La carica dei 101, capofila Associazione Culturale CapoTrave/Kilowatt, proponenti Associazione Pop. Opera Aps, Consiglio dei Terzieri, La Filostoccola, Progetto Valtiberina. Partner Associazione L’ulcera del signor Wilson, Associazione Culturale Effetto K, Cautha, Comune di Castiglion Fiorentino, Comune di Cortona, Comune di Sansepolcro, Pro Loco Castiglion Fiorentino Aps. Il progetto ha ottenuto un contributo di 20mila euro.