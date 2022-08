Arezzo: al via un corso per lavorare nei comparti della meccanica avanzata e della meccatronica

Attivato ad Arezzo un corso di formazione che consentirà ai partecipanti di ottenere il diploma di “Tecnico Superiore per la progettazione e la gestione smart della produzione nei sistemi meccatronici”, con una possibilità di avere un’occupazione, al termine del percorso di studi, superiore al 90%.

Un’opportunità di lavoro coerente e qualificata nei comparti della meccanica e della meccatronica. È quella offerta dal nuovo corso “SMech22” di Its Prime, la prima ed unica Technology Academy politecnica toscana, che organizza percorsi formativi biennali post diploma, che spalancano ai giovani le porte del mondo del lavoro in tempi brevi. Quest’anno ITS Prime ha attivato un corso ad Arezzo, con l’obiettivo di formare tecnici in grado di concepire e curare la progettazione di macchine ed impianti e di realizzare la produzione della componentistica, utilizzando le principali tecnologie abilitanti di Impresa 4.0. Il corso è rivolto ad un massimo di 25 allievi, di età compresa tra i 18 ed i 30 anni e si svolgerà all’ITIS Galilei in via D. Menci 1. La scadenza delle iscrizioni è fissata per il 10 ottobre 2022.

Il percorso didattico si compone di 4 semestri di 1800 ore complessive, delle quali 1040 tra lezioni in aula e laboratorio e le restanti 760 ore di stage in Italia o all’estero.

Una volta ottenuto il diploma gli studenti avranno oltre il 90% di possibilità di trovare lavoro. Il tasso di occupazione di Its Prime si attesta infatti su una media del 93%, con picchi del 98%. “Il successo del nostro modello didattico risiede, in particolare, nella capacità di collegare il mondo aziendale con quello formativo e nel saper intercettare i bisogni delle aziende, proponendo percorsi realizzati in stretta collaborazione con loro – spiega la presidente di Its Prime, Ludovica Fiaschi. – Quest’anno poi abbiamo fatto un forte investimento per migliorare i nostri laboratori, dotandoli di strumenti all’avanguardia, per un miglior sviluppo delle competenze, da parte degli studenti”.

Per chi volesse avere più informazioni sono stati organizzati una serie di open day per conoscere meglio i percorsi formativi ed i loro sbocchi professionali (Partecipazioni e date sul sito di Eventbrite, inserendo “Its Prime” nel campo di ricerca).

Informazioni aggiuntive sui corsi e sulle modalità di iscrizione si possono trovare su www.itprime.it.