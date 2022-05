Arezzo avrà il suo nuovo Hospice

E’ arrivata l’ufficialità per il finanziamento da parte della Regione Toscana per la realizzazione del nuovo Hospice di Arezzo.

“Ci abbiamo lavorato molto a questa seconda tranche che parte ora di finanziamenti da articolo 20 per la sanità toscana, un altro passo avanti che segue la prima, i cui fondi sono in arrivo, il Pnrr e altri investimenti – sottolinea l’Assessore al Diritto alla Salute Simone Bezzini -. Sono risorse da utilizzare in modo strategico per dare risposte ai cittadini e ai territori, in particolare ad Arezzo per il nuovo hospice si tratta di una notizia di grande importanza per un’opera fortemente voluta anche dalla Regione”.

“E’ una notizia importante che rafforza e ribadisce le nostre scelte ed il programma d’investimenti di tutta l’azienda, dichiara Antonio D’Urso direttore generale della Asl Toscana sud est.

Con l’assegnazione dei 4,5 milioni per il nuovo Hospice di Arezzo, non appena queste risorse saranno disponibili siamo pronti per partire con la realizzazione di questa opera attesa e voluta.

Il nuovo edificio, come è stato più volte comunicato, si collocherà in un asse principale e parallelo alla viabilità del San Donato, nell’area del Pionta, con ottimi collegamenti con le reti di alimentazione elettrica, idrica, gas medicinali del vicino ospedale San Donato.”

Il progetto è già stato predisposto dal dipartimento tecnico della Asl e prevede la realizzazione di un edificio a due piani con 8 camere. Sarà una struttura molto accogliente, moderna e funzionale.

Per la sua costruzione è prevista la demolizione di due stabili fatiscenti (ex cabina ENEL ed ex segheria), e questo ci consente anche di valorizzare il patrimonio immobiliare aziendale e di riqualificare l’area del Pionta, da sempre cara alla città e all’azienda sanitaria.

Naturalmente il servizio Hospice fino alla conclusione dei lavori continuerà ad essere operativo in una adeguata struttura presso l’istituto “Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi.”

Lo stanziamento della Regione Toscana riguardante la sanità (per complessivi 61 milioni) deriva da fondi collegati per la maggior parte all’ex articolo 20 e per la Asl sud est comprendono, oltre ai 4,5 milioni per l’hospice, anche 4,2 milioni per il rinnovo di apparecchiature elettromedicali e 9 milioni per la casa di comunità ed il distretto di viale Sardegna a Siena.