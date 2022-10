Arezzo: convegno internazionale “Research on Dyslexia and learning disorders: an international perspective”

In occasione della VII edizione della Settimana Nazionale della Dislessia (3-9 ottobre 2022) il Corso di Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione dell’Università di Siena, in collaborazione con il Laboratorio di Management Didattico per la disabilità, i disturbi dell’apprendimento e l’inclusione dell’Università e con la sezione AID di Arezzo, organizza un convegno internazionale sulle neurodiversità e i disturbi dell’apprendimento dal titolo “Research on Dyslexia and learning disorders: an international perspective”.

Nel corso dell’incontro Alessandra Romano, professoressa associata di didattica speciale, e Loretta Fabbri, Presidente del Corso di Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, dialogheranno con Helen Taylor, ricercatrice presso l’Università di Cambridge e University of Strathclyde, sulle prospettive di ricerca internazionali sui disturbi dell’apprendimento.

L’evento si svolgerà il giorno 8 ottobre 2022, dalle ore 10 alle ore 13, presso la Palazzina Donne del Campus universitario di Arezzo. L’iniziativa è aperta a tutti coloro interessati.