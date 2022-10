Arezzo, De Robertis (PD): “Agevolazioni per nuove imprese di donne e giovani previste nella nuova programmazione dei fondi comunitari. Un’interrogazione per conoscere tempi e caratteristiche del nuovo bando”

Lucia De Robertis, consigliera regionale del Partito Democratico e Presidente della Commissione Ambiente e Territorio a Palazzo del Pegaso, interviene sulla questione della sospensione del bando regionale a sostegno della creazione di nuova impresa giovanile e femminile.

“Sul sostegno alla creazione di nuove imprese da parte di giovani, donne e destinatari di ammortizzatori sociali – commenta la consigliera – fa piacere constatare il giudizio espresso da Confartigianato giovani di Arezzo sull’importanza della misura, che ora è stata sospesa per motivi di carattere tecnico, legati alle tempistica ravvicinata per la conclusione dei progetti”.

“Infatti le risorse impiegate – aggiunge De Robertis – afferiscono al periodo di programmazione dei fondi comunitari 2014 – 2020, che hanno avuto una proroga di un anno a causa della pandemia”.

“Ma nella proposta del nuovo programma regionale di utilizzo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il FESR, per il periodo 2021 – 2027 continua l’esponente PD in Regione – questo tipo di sostegno è nuovamente previsto”.

“Per questo – conclude De Robertis – ho predisposto un’interrogazione al Presidente Giani e all’Assessore Marras per sapere quando e in che forma questo nuovo sostegno sarà riattivato condividendo, anch’io, il giudizio di Confartigianato sulla sua utilità, soprattutto in una fase difficile per l’economia come quella che ci troviamo ad attraversare.”