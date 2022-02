Arezzo, foresta che avanza riqualificata località Strada Peneto

Questa mattina il movimento ecologista Foresta che Avanza ha svolto una riqualifica ambientale presso il torrente della località Strada Peneto.

“È inaccettabile constatare quale sia lo stato di degrado in cui versano le aree boschive che circondano la nostra città – dichiara il movimento in una nota ufficiale – nonostante le ripetute segnalazioni che puntualmente avvengono da parte della cittadinanza”.

“Ciò che abbiamo trovato durante la nostra attività di bonifica – dichiara Marco Pancini, responsabile provinciale del movimento – fa pensare che gli spazi verdi non solo non vengano curati a dovere, ma sono ormai trattati come delle vere e proprie discariche a cielo aperto, come testimoniato dai residui di eternit che abbiamo rinvenuto”.