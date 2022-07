Arezzo: tecnici Nuove Acque al lavoro in via Romana mercoledì 27 luglio    

Nuove Acque rende noto che mercoledì 27 luglio è in programma un intervento di manutenzione della rete idrica di via Romana ad Arezzo.

Nell’eseguire i lavori, dalle 11.00 alle 14.00, sarà interrotta l’erogazione idrica in loc. Agazzi, Santa Flora, Bagnaia, Vignale, S.C. Della Sella, Molin Bianco e via Chiarini, mentre nelle aree limitrofe si potrebbero verificare abbassamenti di pressione.

Ripristinando il servizio, potranno verificarsi momentanee fuoriuscite di acqua torbida.

Per rimanere aggiornati sullo stato degli interventi è possibile consultare il sito www.nuoveacque.it nella sezione “Lavori in corso”. Tutti i canali per entrare in contatto con l’azienda sono disponibili nell’apposita sezione del sito.

Nuove Acque ricorda che è possibile attivare il servizio sms per ricevere, in caso di necessità, tutte le informazioni in tempo reale sugli interventi urgenti in corso. Per iscriversi, basta contattare il numero verde 800.391739 o inviare una mail all’indirizzo [email protected] specificando il codice cliente e il numero di cellulare sul quale si vuole ricevere gli sms.