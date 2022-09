Arezzo-Terranuova Traiana,invito all’acquisto dei tagliandi in prevendita

La Società Sportiva Arezzo in occasione della partita casalinga contro il Terranuova Traiana invita i propri sostenitori ad acquistare in prevendita il tagliando di ingresso allo stadio Comunale al fine di evitare code al botteghino e ai cancelli di ingresso, senza contare che l’acquisto del tagliando in prevendita – anche online su Ticketone – comporto un importo inferiore rispetto all’acquisto presso la biglietteria di viale Gramsci che aprirà i battenti alle 13:00.

PREVENDITA

La prevendita dei biglietti per la singola partita partirà domani, martedì 20 settembre con le seguenti modalità:

Point New Energy Gas e Luce

– dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00

– il sabato dalle 10:00 alle 12:30

Tabaccheria del Bagnoro di Andrea Veri

– dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12:30 e dalle 16 alle 19 (chiuso il mercoledì)

– domenica dalle 8:30 alle 12:30

VIeri Dischi, Corso Italia 89

– dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30

Tabaccheria Francini, località Ponte a Chiani

– chiuso la domenica

La prevendita dei biglietti è attiva online sul sito Sport.Ticketone.it

Questi i prezzi dei biglietti:

· TRIBUNA CENTRALISSIMA: 30,00 euro [6-14 anni 3,50 euro]

· TRIBUNA CENTRALE: 25,00 euro + diritti di prevendita [6-14 anni 3,50euro]

· TRIBUNA LATERALE: 16,00 euro + diritti di prevendita [OVER65/DONNE 10,00 euro – 6-14 anni 3,50 euro]

· CURVA SUD: 10,00 euro (6-14 anni 2,00 euro)

· CURVA NORD [ospiti]: 10,00 euro

L’acquisto online comporta una maggiorazione sul prezzo legata alle commissioni bancarie.

Si ricorda che il biglietto è nominativo e per acquistarlo è necessario presentarsi con un documento di identità valido. Si consiglia di non aspettare l’ultimo momento per acquistare il proprio tagliando.

BOTTEGHINO

La biglietteria dello Stadio Comunale è situata all’inizio di Viale Gramsci.

La biglietteria sarà attiva 2 ore e mezzo prima dell’inizio della partita.

Si ricorda che il biglietto è nominativo e per acquistarlo è necessario presentarsi con un documento di identità valido. Si consiglia di non aspettare l’ultimo momento per acquistare il proprio tagliando ma di raggiungere lo stadio per tempo al fine di evitare code e superare i controlli previsti dalle normative vigenti.

· TRIBUNA CENTRALISSIMA – 32,00 euro [6-14 anni 5,00 euro]

· TRIBUNA CENTRALE – 27,00 euro [6-14 anni 5,00 euro]

· TRIBUNA LATERALE – 18,00 euro [Over 65/Donne 10 euro – 6-14 anni 5,00 euro]

· CURVA SUD – 12,00 euro [6-14 anni 3,00 euro]

I BAMBINI SOTTO AI 6 ANNI ENTRANO GRATIS (presentandosi senza il biglietto)

La Società Sportiva Arezzo ricorda che l’ingresso, per gli invalidi 100%, è completamente gratuito. La società ricorda inoltre che i biglietti sono solo nominativi, ed è quindi necessario presentarsi alla biglietteria, ed alla partita, muniti di un documento di identità valido.

L’acquisto del titolo di accesso è subordinato alla accettazione da parte dell’utente del codice di regolamentazione del comportamento del tifoso, del Codice Etico della società S.S. Arezzo s.r.l. e del “Regolamento d’uso” dell’impianto sportivo. Tale documentazione è reperibile e consultabile sul sito internet ufficiale della società sportiva.

CAMPAGNA ABBONAMENTI

Il Cavallino ricorda inoltre a tutti i propri tifosi che è ancora aperta la campagna abbonamenti e che è possibile quindi sottoscrivere le tessere stagionali dal lunedì al venerdì presso il point New Energy Gas e Luce dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, e il sabato dalle 10:00 alle 13:00. La campagna abbonamenti è attiva anche online sul circuito TicketOne.