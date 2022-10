Arezzo Youth Music Festival 2022: i musicisti e il programma dell’appuntamento di sabato

Sabato 8 ottobre alle 19 torna l’Arezzo Youth Music Festival sul palco del Teatro Petrarca che vedrà stavolta la violista Sara Ferrandez, il violoncellista Pablo Ferrandez, il pianista Martin James Bartlett e Giovanni Andrea Zanon al violino.

“Dopo i successi dei primi due concerti, l’Arezzo Youth Music Festival prosegue con il terzo appuntamento, che vedrà impegnati la violista Sara Ferrandez, il violoncellista Pablo Ferrandez, il pianista Martin James Bartlett ed il sottoscritto.” Commenta il direttore artistico Giovanni Andrea Zanon.

“Anche per questo evento, il programma scelto proporrà due capolavori assoluti del repertorio cameristico; la serata, infatti, sarà composta nella prima parte dal Quartetto per pianoforte No. 1 K478 di Mozart, forse la prima e compiuta manifestazione “moderna” di tale organico, e nella seconda parte dallo spumeggiante Quartetto per pianoforte No. 2 Op. 87 di Dvorak, che rappresenta uno dei vertici della produzione cameristica dell’autore per la drammaticità e la ricchezza dell’invenzione, la chiarezza della forma e l’equilibrio tra le componenti strumentali.

Inizio spettacolo alle 19

Biglietti:

Under 26 – gratuito

posto unico – 8 euro