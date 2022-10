Arriva il Meno per meno Tour di Niccolò Fabi

Dopo il grandissimo successo del concerto all’area di Verona – dove Niccolò Fabi ha festeggiato i 25 anni di carriere – arrivano le date del tour che prende il nome dal nuovo album in uscita il 2 dicembre 2022 dal titolo Meno per meno.

A Verona, per la prima volta live, Fabi ha presentato il nuovo brano Andare Oltre.

Ed ha concluso il concerto eseguendo in anteprima assoluta Di Aratro e Di Arena, brani entrambi contenuti nel nuovo album, un viaggio sonoro tra passato e presente.

Da aprile 2023 Niccolò Fabi tornerà in tour nei principali teatri italiani, per la prima volta insieme ad un’orchestra.

“Mi ritrovo a pensare per caso, a quello che un tempo credevo sarei diventato – ricorda Fabi – solo un uomo al centro del palco, insieme ai suoi strumenti, pronto a trasportare il pubblico in un altrove in cui i sentimenti sono il centro“.

Un tour che attraverso le nuove canzoni tratte da Meno per meno regalerà al pubblico un crescendo di emozioni vissute attraverso i racconti di brani che hanno scandito i 25 anni di carriera, di Niccolò Fabi, da Il mio stato a Il negozio di antiquariato, passando per Ecco e Una somma di piccole cose.

in copertina foto di Luca Brunetti (https://www.facebook.com/lucabrunettiphotographer)