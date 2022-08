Asfaltatura di via Leon Battista Alberti e Vittorio Veneto: modifiche a sosta e circolazione

È da lunedì 22 agosto che parte la manutenzione straordinaria al fondo stradale di via Leon Battista Alberti e di via Vittorio Veneto. Trattandosi di arterie particolarmente trafficate, per quanto con la chiusura delle scuole i volumi in parte si riducano, e considerando che per tutta la durata dei lavori è previsto per entrambe il restringimento di carreggiata a una sola corsia, il consiglio per gli automobilisti è fruire di percorsi alternativi.

Entriamo comunque nel dettaglio delle modifiche a sosta e circolazione. La durata dei lavori è prevista fino a venerdì 2 settembre. Divieto di sosta con rimozione forzata 24 ore su 24 in via Leon Battista Alberti, nel tratto di via Vittorio Veneto che va dall’intersezione con via Leon Battista Alberti a quella con viale Michelangelo, in via Campo di Marte nei tratti evidenziati da apposita segnaletica stradale.

Chiudono inoltre il passaggio pedonale rialzato di via Leon Battista Alberti posto di fronte al civico 13 e quello di via Vittorio Veneto posto di fronte al civico 45.

Dalle 8,30 alle 19 di lunedì 22 agosto, divieto di svolta in destra su via Vittorio Veneto per i veicoli provenienti da via Leon Battista Alberti. Da lunedì 22 a martedì 23 agosto, in orario 8,30 – 19, divieto di accesso al parcheggio Campo di Marte posto in sinistra per i veicoli che percorrono via Leon Battista Alberti.

Da lunedì 22 a mercoledì 24 agosto, divieto di transito in via Leon Battista Alberti per tutti i mezzi con portata superiore a 3,5 tonnellate compresi quelli del trasporto urbano di linea. Di conseguenza alcuni autobus subiranno modifiche ai tradizionali percorsi, consultabili al link https://www.comune.arezzo.it/notizie/trasporto-pubblico-modifiche-chiusura-via-lbalberti

Da mercoledì 24 a giovedì 25 agosto, divieto di accesso alle proprietà laterali poste in destra nel tratto di via Vittorio Veneto interessato dai lavori.

Da mercoledì 24 a venerdì 26 e da lunedì 29 a martedì 30 agosto, divieti di transito e di sosta per tutti i veicoli in via Isonzo nel tratto che va dall’intersezione con via Monte Grappa a quella con via Vittorio Veneto con orario 8,30 – 19. Il suddetto tratto di strada diventa senza uscita, gestito per i residenti a doppio senso di circolazione con entrata e uscita da via Isonzo/via Montegrappa.

Dalle 8,30 alle 19 di venerdì 26, di lunedì 29 e di martedì 30 agosto, i veicoli che percorrono via Vittorio Veneto giunti al semaforo che incrocia viale Michelangelo non potranno svoltare in destra su quest’ultima mentre quelli provenienti da via Spinello – via Margaritone potranno svoltarvi in sinistra.