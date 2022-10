ASL, Calcit ed Andos: domani una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno

Come da tradizione il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione del tumore al seno, per questo in tutta Italia è definito Ottobre Rosa. Ad Arezzo grazie alla collaborazione tra ASL, Calcit ed Andos è in programma per sabato 22 ottobre una intera mattinata di informazione alla quale parteciperanno medici e professionisti in grado rispondere a tutte le domande delle donne che si avvicineranno. Un appuntamento importante per vincere insieme uno dei tumori femminili più diffusi e devastanti: quello alla mammella.

A partire dalle 9,30 si sabato 22 ottobre vi saranno momenti di informazione sia in ospedale che in città, nella centrale piazza S.Jacopo. Ad accogliere le donne al Centro Senologico del San Donato ci saranno i medici specialisti Antonella Pujia, Alice Carboni, Federica Magi. Contemporaneamente nel centro città, in uno spazio organizzato grazie all’impegno del Calcit e Andos, un team professionale multidisciplinare informerà sui vari temi legati alla prevenzione e alla cura.

Il programma della mattinata in piazza S. Jacopo:

Nicola Vigiani – prevenzione primaria

Giovanni Angiolucci – prevenzione secondaria

Lorella Laurini – diagnostica istopatologia molecolare

Pier Luigi Losardo – Trattamento radiale

Alessandro Neri/Ulpjana Gjondedaj – Chirurgia oncoplastica

Carlo Milandri/Simonetta Magnanini – Terapia Sistemica

Testimonianza di persone assistite – Esercizi di vita vissuta