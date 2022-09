Associazione Le 7 Note: i concerti nel weekend a Casa della Musica e al Pionta

Sabato 1 ottobre ore 17.30

CaMu – Casa della Musica di Arezzo

OMAGGIO A BACH

Marco Milelli clarinetto

Roberto Caberlotto fisarmonica

Musiche di Bach, Caberlotto, Volpi, Kovacs

1, 2 e 3 ottobre, Casa Rossa nel Parco del Pionta

CAMPUS DELL’ORCHESTRA MUSICASEMPRE

Campus gratuito per bambini delle elementari per provare a suonare flauto, violoncello e violino in orchestra, anche senza aver mai suonato prima

Sabato 1 ottobre alle ore 17.30, presso CaMu – Casa della Musica di Arezzo (Palazzo di Fraternita dei Laici, Piazza Grande) proseguono gli appuntamenti concertistici dell’Associazione Le 7 Note, in collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo e Fraternita dei Laici.

Si esibirà in concerto il duo formato da Marco Milelli al clarinetto e Roberto Caberlotto alla fisarmonica, che proporrà musiche di Bach, Caberlotto, Volpi, Kovacs.

Roberto Caberlotto ha studiato fisarmonica, pianoforte e composizione con Ivano Battiston e Bruno Coltro diplomandosi, con il massimo dei voti e la lode, presso il Conservatorio Cherubini di Firenze. Si è perfezionato successivamente con Hugo Noth e Joseph Macerollo ed ha partecipato ai Seminari sulla fisarmonica tenuti da Salvatore di Gesualdo, aggiudicandosi il Premio Speciale del Docente nel 1993 e la borsa di studio nel 1996. Intensa l’attività concertistica che lo ha visto protagonista in diverse importanti stagioni concertistiche italiane ed estere.

Ha suonato con l’orchestra regionale della Toscana, sotto la direzione di importanti compositori e direttori d’orchestra quali Berio, Eötvos, Benjamin. E’ stato solista di fisarmonica con l’Orchestra d’archi Italiana, l’Ensemble Zandonai di Trento, l’orchestra d’archi Legrenzi, la Cappella Musicale della Cattedrale di Ravenna, l’orchestra d’archi Ars Armonica e il Tammitam Percussion Ensemble di Venezia. Si è affermato in diversi concorsi nazionali ed internazionali, risultando vincitore assoluto a Genova (’84), Vercelli (’86), Camalò (’90).

Ha collaborato ed eseguito in prima assoluta opere di diversi compositori italiani quali Ennio Morricone, Paolo Ugoletti, Fabrizio De Rossi Re, Tiziano Bedetti, Andrea Talmelli, Fabrizio Festa, Massimo Priori, Rolando Lucchi, Riccardo Riccardi, Mario Pagotto, Lorenzo Fattambrini, Nicola Straffelini, Francesco Schweizer, Claudio Scannavini, Stefano Bonilauri e altri. Pubblica per la casa editrice Bèrben di Ancona. Insegna fisarmonica e cultura musicale presso la Scuola Musicale Il Diapason di Trento. E’ stato docente presso i corsi di interpretazione musicale del Festival Musicale Savinese di Monte San Savino (AR). Ha inciso per diverse etichette discografiche: Ema Records, ACD Records, Alia Musica Records, Il Diapason Edizioni, e diversi lavori discografici sono stati presentati a Rai Radio Tre e Radio Belgrado. E’ attivo come compositore, arrangiatore e promotore di eventi culturali.

Diplomatosi in clarinetto nel 1989 presso il Conservatorio “Tomadini”di Udine, Marco Milelli ha conseguito la Laurea Specialistica in Clarinetto Solistico nel marzo 2007 con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Riva del Garda, nella classe del M.° Lorenzo Guzzoni.

Ha avuto modo di studiare e perfezionarsi con Luigi Michieletto, Anthony Pay (Padova-Seminario di clarinetto, agosto 1990), Luca Lucchetta (Portogruaro-Corso Annuale della Fondazione Santa Cecilia 2000-2001), Johannes Peitz (master class – Trento 2006), Mate Bekavac (St. Paul-Austria agosto 2008-2009-2010) e per il clarinetto basso con Davide Lattuada (master class – Trento 2007).

Nel 2002 ha conseguito il diploma in sassofono con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “Steffani” di Castelfranco Veneto, nella classe di Gabriele Giampaoletti.

Ha partecipato ai Corsi Estivi di Perfezionamento di Spilimbergo (Pn) nella classe di sassofono dei Maestri Mario Marzi e Mario Giovannelli, nell’edizione del 2000 e del 2001.

Svolge attività concertistica sia in veste solistica che cameristica e orchestrale, alternandosi tra la famiglia dei clarinetti e quella dei sassofoni.

Dal 1991 si dedica con passione all’insegnamento ed attualmente è docente di clarinetto, sassofono e musica d’insieme presso la Scuola Musicale “Il Diapason” di Trento.

Dall’1 al 3 ottobre, presso la Casa Rossa al Colle del Pionta, si terrà inoltre il Campus Gratuito dell’Orchestra sociale Musicsempre, che permette anche a bambini che non hanno mai suonato prima di provare a suonare da subito in orchestra violino, violoncello e flauto. Il progetto si rivolge soprattutto alla fascia d’età delle elementari. I tre giorni al parco del Pionta sono un’esperienza di gioco e avvicinamento alla musica in cui i bambini potranno conoscere gli strumenti e provare a suonarli non solo individualmente, ma anche unendosi all’Orchestra Musicasempre. Chi partecipa al Campus, se interessato, potrà poi proseguire il percorso di studio per tutto l’anno, diventando membro effettivo dell’Orchestra. L’Orchestra si ispira a El Sistema di Josè Antonio Abreu.

Non solo il Campus è gratuito, ma anche la frequenza nel corso dell’anno, con la possibilità di avere accesso all’utilizzo degli strumenti in comodato gratuito o a condizioni agevolate. Il progetto è a numero chiuso e in caso di richieste in esubero viene stilata una graduatoria in base al reddito ISEE.