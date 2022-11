Autumnia guarda al futuro

di Laura Privileggi

Migliaia di visitatori per un’edizione tra le più partecipate, con tanta innovazione e riscoperta delle tradizioni.

A parlare di futuro sono stati proprio gli alunni delle scuole che hanno partecipato alla kermesse in piazza Dante. Foto, messaggi, disegni, laboratori, cartelloni che inneggiavano alla pace. Insomma molti giovani, insegnati e studenti in quest’area così particolare e promettente.

La fiera dedicata ad agricoltura, ambiente e alimentazione dall’11 al 13 novembre scorso ha visto andare in scena una delle sue edizioni più partecipate. Ricordiamo alcuni dei momenti salienti:

Migliaia di persone hanno affollato strade e piazze del centro storico di Figline, con il grande mercato agroalimentare e l’area street food presi d’assalto, tanto che domenica pomeriggio diversi espositori hanno chiuso in anticipo dopo aver venduto tutto. Spettacolo anche tra i fornelli in piazza Ficino, dove il palco centrale ha ospitato 13 cooking show in tre giorni, curati dall’Isis Vasari di Figline.

La Fattoria degli animali, l’area zootecnica allestita ai Giardini della Misericordia quest’anno in versione ampliata rispetto alle passate edizioni, ha visto un’esposizione zootecnica che contava oltre 50 animali da fattoria di specie e razze diverse grazie alla collaborazione con l’Associazione regionale allevatori. E sono andati tutti esauriti i laboratori per bambini, che hanno potuto cimentarsi nei panni di piccoli veterinari.

Da non dimenticare il “mercato contadino” di Figline, lanciato dal Comune nel maggio scorso e arrivato ad Autumnia in versione ampliata, con 25 aziende agricole del territorio.

Una conferma, per la Piazza della Salute, che dopo il debutto della passata edizione si è affermata ancor di più come parte della nuova identità di Autumnia. I professionisti della Fondazione Medici F3 hanno effettuato gratuitamente oltre 200 visite mediche specialistiche in tre giorni.

Divertimento e rispetto per il territorio nell’ampia area dedicata alla salvaguardia dell’ambiente, tra piazza San Francesco e i Giardini Morelli: dimostrazioni e giochi didattici della Protezione civile, la cittadella di “Pompieropoli” dei Vigili del fuoco e tante attività a cura di Prociv, Gaib, Misericordia di Figline, Croce Azzurra e Croce Rossa di Incisa.

Tanti visitatori in strada e numeri record anche online: nella settimana dell’evento, le pagine Facebook e Instagram della manifestazione hanno raggiunto quasi 70mila utenti.

Appuntamento quindi al prossimo anno con tante altre novità e prelibatezze.