Baldaccio Bruni Anghiari – Nuove conferme e primi arrivi

Nuove importanti conferme per la Baldaccio Bruni Anghiari in vista del campionato di Eccellenza Toscana 2022-2023. Dopo il portiere Vassallo e i centrocampisti Bruschi, Torzoni e D’Aprile anche i difensori Matteo Giorni e Marco Piccinelli hanno infatti deciso di continuare a vestire la casacca biancoverde.

Conferme attese e fondamentali per dare alla squadra solidità, personalità, esperienza. Il pacchetto arretrato è stato nella scorsa stagione uno dei punti di forza della compagine anghiarese e capitan Giorni (classe 1992) e Piccinelli (classe 1989) ne sono stati due autentiche colonne.

Non solo conferme, ma anche i primi due importanti innesti che vanno a rinforzare quel reparto che nella passata stagione ha invece fatto più fatica, l’attacco. Un nuovo arrivo e un ritorno. L’arrivo è quello di Niccolò Mercuri, attaccante classe 2001 che lo scorso anno ha giocato prima nella Tiferno 1919 in Serie D e poi nel Vivi Altotevere Sansepolcro in Eccellenza Umbra, il ritorno è invece quello di Cristiano Battistini attaccante classe 2000 reduce dall’esperienza in Promozione con la maglia del Montagnano.

Due attaccanti giovani e di qualità che saranno a disposizione del neo tecnico Renato Borgo e che potranno dare vivacità al reparto offensivo.

I nuovi arrivi non riguardano soltanto il gruppo squadra, ma anche lo staff dirigenziale. La novità in questo senso è l’ingresso nella “famiglia biancoverde” di Primo Ercolanelli che andrà a ricoprire il ruolo di team manager. Dirigente navigato ed unanimemente apprezzato per il prezioso lavoro che ha svolto nel corso degli anni tra le altre a Montone, Città di Castello, Madonna del Latte e poi nelle ultime stagioni a Sansepolcro, darà sicuramente un contributo importante alla causa biancoverde.

Comunichiamo infine con grande soddisfazione che la Baldaccio Bruni Anghiari si è posizionata al 5° posto nella classifica relativa al Progetto valorizzazione giovani calciatori per il campionato di Eccellenza Toscana 2021-2022, che è stata stilata dal Comitato Regionale Toscano della Lega Nazionale Dilettanti. Un risultato prestigioso perché la graduatoria prende in considerazione tutte le compagini toscane di Eccellenza e che conferma la volontà della società biancoverde di puntare sempre di più su calciatori giovani.