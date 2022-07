L’assessore allo sport Federico Scapecchi, i ragazzi della squadra Villa Severi Pheasants e il presidente della Scuola Basket Arezzo Mauro Castelli hanno presentato Battle Ground 3×3 in programma presso il campo da basket Playground Kobe di via Golgi.

“Il basket – dichiara l’organizzatore del torneo Giosuè Cabitta – è lo sport più adatto per creare un evento sociale, grazie alla sua cultura underground e al suo dinamismo. Cerchiamo di fare una festa sportiva che sia anche punto d’incontro per i giovani, per questo le partite saranno affiancate dalla musica, da uno speaker e dal bar dell’impianto. Inoltre il torneo assume un prestigio notevole, dato che i vincitori accederanno alla fase nazionale”.

Nello specifico, Battle Ground 3×3 si sviluppa in tre giorni di gare della categoria Senior da martedì 12 a giovedì 14 luglio. I partecipanti saranno circa 100. È prevista inoltre la gara del tiro da 3 punti con le qualificazioni nei giorni 12 e 13 e le finali il 14 luglio. Il tutto dalle 19,30 alle 22,30. A settembre poi, spazio alle categorie Femminile e Under 16. L’evento, rientra nel progetto proposto da Scuola Basket Arezzo che ha ottenuto, a seguito della partecipazione al bando per la concessione di contribuiti per attività musicali, sportive e ricreative destinate ai giovani anno 2022, un finanziamento da parte del Comune.

“In linea con quanto attivato negli anni precedenti – ha sottolineato l’assessore Federico Scapecchi – la volontà dell’amministrazione comunale è stata quella di erogare anche nella seconda metà del 2022 contributi diretti e indiretti a associazioni e altri soggetti, senza scopo di lucro, che avessero realizzato iniziative e manifestazioni con destinatari giovani e adolescenti.

Complessivamente, con il bando in questione abbiamo premiato 23 progetti, 15 da realizzarsi nel periodo da giugno a settembre e 8 da ottobre a dicembre. Tra gli ambiti previsti c’era quello sportivo e l’articolata proposta della S.b.A., che insieme a Battle Ground 3×3 contempla altri eventi, è stata considerata meritevole.

Spazio dunque a questa disciplina che sta affacciandosi sempre più nei centri urbani e che ha ottenuto riconoscimento olimpico: un nuovo veicolo promozionale per Arezzo e il suo territorio a dimostrazione del felice connubio sport-turismo-crescita economica. Senza dimenticare l’aspetto solidale che ci sta molto a cuore”.

Tra i partner di Battle Ground 3×3 c’è infatti l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica: è prevista la possibilità per partecipanti e presenti di fare un’offerta libera tramite lotteria a favore di Aisla, soggetto di riferimento nazionale nella tutela, assistenza e cura dei malati di sla.

Mauro Castelli: “12 squadre con vista Rimini, la città dove si terranno le finali. Un’altra pillola importante nell’ambito di un ricco calendario estivo”.sta