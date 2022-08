“Buratto Re delle Indie”: la Giostra delle Dame ad Arezzo SmARt Festival

Arezzo SmARt Festival torna all’Arena Eden di Arezzo, martedì 9 agosto alle ore 21:15, con l’attesa prima in città dello spettacolo “Buratto Re delle Indie ovvero quando tre dame vinsero la Giostra” di Alberto Cavaliere, con l’adattamento e l’interpretazione di Samuele Boncompagni e le musiche dal vivo di Anonima Frottolisti con Luca Piccioni (liuto e voce) e Massimiliano Dragoni (dulcimelo e percussioni antiche).

“Buratto Re delle Indie”, produzione originale di Officine della Cultura in collaborazione con Noidellescarpediverse e Associazione Ritmi di Assisi, è la storia eroicomica (o epicomica) di come tre donne in abiti cavallereschi riescano a sconfiggere il marchingegno inviato dai Saraceni. È un testo riscoperto in un banco di una fiera antiquaria alcuni anni fa, scritto in ottave negli anni’30 da Alberto Cavaliere (l’autore del celebre “Chimica in versi”) poeta satirico e antifascista.

Il testo parte dal contesto storico della sfida tra Arabi e Cristiani per il dominio della penisola iberica, tipico delle epopee cavalleresche, per proporre una fantasiosa e sorprendente trama tra inventori di macchine da guerra, tempeste, naufragi, cavalieri dai nomi improbabili e dame che indossano armature scintillanti. Il riferimento è alla Giostra del Saracino di Arezzo, rievocazione storica di un torneo cavalleresco medievale, ma la storia è una satira contro la guerra, il concetto di uomo forte e contro il razzismo. Lo spettacolo è arricchito da elementi scenografici tratti dalle illustrazioni originali dell’epoca realizzate dall’artista Ugo De Vargas Machuca.

Biglietti: intero € 10,00, ridotto € 8,00. Riduzioni under 25, over 65. Info e prevendite presso Officine della Cultura, via Trasimeno 16, con orario 10:00 > 13:00 e 15:30 > 18:00, tel. 0575 27961 – 338 8431111, [email protected]. Circuito TicketOne – Boxoffice Toscana. Prevendita on line: ticketone.it. Ulteriori informazioni: www.arezzosmartfestival.com, www.officinedellacultura.org.

