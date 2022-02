C Gold: Sabato Amen SBA alla prova di Castelfiorentino

In Serie D derby per la SBA a San Giovanni Valdarno, doppio impegno per l'Under 16

Sabato sera alle ore 21.15 trasferta molto insidiosa per l’Amen Scuola Basket Arezzo sul campo della Manetti Castelfiorentino, formazione reduce da due brillanti affermazioni che hanno rilanciato in classifica la squadra di coach Betti. Costruita in estate per raggiungere le prime posizioni della classifica, Castelfiorentino non è riuscita ad esprimersi al meglio nella prima parte di gara sia per infortuni che per problematiche legate al Covid.

Per l’Amen questa partita sarà un bel banco di prova in vista anche della doppia sfida con le due capoliste Herons e Gema Montecatini che attendono a breve i ragazzi di coach Evangelisti. Chiave della partita sarà la fase difensiva dove la SBA dovrà confermarsi come la migliore squadra del girone al cospetto di un attacco con tante bocche di fuoco, palla a due alle ore 21,15 con arbitri dell’incontro i Sigg. Rinaldi di Livorno e Parigi di Firenze.

Weekend ricco di impegni per le formazioni amaranto, Sabato sera alle 21 al PalaGalli trasferta proibitiva per i ragazzi di coach Paquinuzzi sul campo di una lanciatissima Polisportiva Galli che al momento occupa il primo posto in classifica.

Per le giovanili sabato alle 16.30 primo dei due impegni del weekend per la Chimet Under 16 Silver che difenderà il proprio primato in classifica sul campo dell’Affrico Firenze, alle 18 in trasferta la Rosini Impianti Under 15 Eccellenza con la prima della classe Castelfiorentino e l’Under 13 che cercherà a Sinalunga di bissare l’ottima prestazione della settimana scorsa. Domenica due gare al Palasport Estra, alle 15 la Tecnoil Under 19 Silver ospiterà il Pino Firenze, mentre alle 17.30 la Galv-Ar Under 15 Silver se la vedrà con il Don Bosco Figline. A Terranuova invece saranno impegnate alle 15.30 l’Under 14 Elite di coach Vezzosi ed a seguire alle 17.30 la Chimet Under 16 Silver di coach Pasquinuzzi che concluderà la prima fase del campionato. Come di consueto di Lunedi l’impegno della Rosini Impianti Under 19 Eccellenza in trasferta sul campo della Pielle Livorno.