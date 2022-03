Calderini e Cutolo spingono l’Arezzo. Tiferno Lerchi ko (2-1)

45′ + 5′ – L’Arezzo supera il Tiferno Lerchi per 2-1 e sale al terzo posto insieme al Follonica Gavorrano.

45′ – Concessi 5 minuti di recupero.

30′ – Passano i minuti, il Tiferno in pressione, l’Arezzo chiude gli spazi ma ha difficoltà nel ripartire.

22′ – fuori anche Pizzutelli, in difficoltà in questa ripresa. Il play va a farlo Pisanu.

18′ – terzo cambio per l’Arezzo: Persano va a dare peso all’attacco. Fuori Cutolo

17′ – testata fortuita ma violenta tra Benedetti e Sensi a metà campo. I due restano a terra qualche minuto, l’arbitro fa riprendere il gioco con una punizione per l’Arezzo (ammonito Sensi).

7′ – Mariotti ricorre ai primi cambi. Escono Mancino e Doratiotto, entrano Benedetti e Marras.

5′ – GOL TIFERNO – il Tiferno riapre la gara. Cross da destra e Tersini, tutto solo dentro l’area piccola, di testa la mette dentro, firmando il 2-1.

4′ – rimessa laterale di Bux in zona d’attacco per il Tiferno. La palla sfila in area e Capppa calcia di sinistro. Colombo la tiene in due tempi.

1′ – si ricomincia sotto una pioggia ancora più intensa e senza sostituzioni nelle due squadre.

45′ – senza neanche un minuto di recupero, Duzel chiude il primo tempo. Arezzo avanti grazie a un ottimo inizio. Ma il Tiferno resta in partita.

40′ – doppia palla gol per il Tiferno. Massai calcia due volte a botta sicura dall’interno dell’area ma prima Van der Velden e poi Ruggeri si oppongono con il corpo. Alla fine è solo corner.

32′ – Pizzutelli perde palla e poi commette fallo su Bagnolo. L’arbitro lo ammonisce

29′ – Ci prova Bagnolo per il Tiferno. Sinistro da fuori area che non crea problemi a Colombo.

25′ – Arezzo vicinissimo al 3-0. Calderini svicola via a Tersini e la mette rasoterra sul secondo palo dove Dorattiotto, incredibilmente, non trova lo specchio.

23′ – Mancino ruba palla sulla trequarti avversaria e viene steso da tergo da Ruggeri. Duzel, di nuovo, non fischia.

15′ – Brivido in area amaranto. Cappa da destra trova Battellini che devia verso la porta, Colombo d’istinto mette in angolo.

14′ – Bux affonda il tackle su Campaner dentro l’area. L’Arezzo invoca il rigore ma Duzel, forse coperto, lascia correre tra le proteste.

12′ – GOL AREZZO – bomba di Cutolo su punizione dai venti metri. La palla si infila sotto l’incrocio alla destra di Guerri. Raddoppio Arezzo, secondo gol per il capitano in stagione

9′ – GOL AREZZO – splendida ripartenza amaranto. Cutolo con un lancio preciso serve Doratiotto che controlla di classe e serve Calderini in area. Il 18 stoppa, finta e segna di sinistro. 1-0 amaranto, 15esimo centro stagionale per il fantasista.

1′ – Calcio di inizio della partita. L’Arezzo parte forte e Marchi prova subito la conclusione dal vertice sinistro dell’area di rigore ma la palla termina alta.

AREZZO (4-3-1-2): 1 Colombo; 23 Campaner, 4 Van Der Velden, 77 Frosali, 21 Ruggeri; 20 Mancino, 95 Pizzutelli, 26 Marchi; 11 Doratiotto; 10 Cutolo, 18 Calderini.

A disposizione: 22 Balucani, 3 Mastino, 5 Benedetti, 6 Pisanu, 16 Sicurella, 19 Pinna, 31 Marras D., 33 Zona, 90 Persano.

Allenatore: Marco Mariotti.

TIFERNO LERCHI (4-3-3): 1 Guerri; 2 Sensi, 6 Mariucci, 4 Tersini, 3 Bux; 8 Massai, 5 Evangelista, 11 Ruggeri; 10 Bagnolo, 9 Battellini, 7 Cappa.

A disposizione: 12 Elisei, 13 De Santis, 14 Avellini, 15 Pazzaglia, 16 Rosi, 17 Khammar, 18 Locchi, 19 D’Urso, 20 Patriarchi.

Allenatore: Gualtiero Machi.

ARBITRO: Dario Duzel di Castelfranco Veneto (Davide Fenzi di Treviso – Pier Guido Morsanuto di Portogruaro).

RETI: pt 9′ Calderini, 12′ Cutolo; st 5′ Tersini.

Note – Spettatori: 400 circa. Recupero: 0′ + 5′. Angoli: 3-6. Ammoniti: pt 32′ Pizzutelli, 40′ F.Ruggeri; st 17′ Sensi, 26′ Mariucci, 34′ Zona, 36′ Benedetti, 37′ Calderini.