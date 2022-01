Campionato al giro di boa, Testini: “Girone molto competitivo, non esistono partite facili”

Domenica 30 gennaio l’ACF Arezzo affronterà il FiammaMonza nella quindicesima giornata di campionato. La prima metà della competizione che vede le citte amaranto protagoniste del girone A sarebbe giunta al termine, se non ci fosse da recuperare il derby contro il Perugia, uno dei match più attesi dell’anno.

“Il ritorno sarà un altro campionato, tante squadre si sono rinforzate in un girone già molto competitivo e complesso“, commenta mister Emiliano Testini. “L’Arezzo dovrà continuare nel proprio percorso di crescita, lavorando ogni giorno con grande dedizione. Non esistono partite facili. Ciascuna gara va giocata con attenzione e preparazione, cercando di concedere il meno possibile e sfruttare al massimo le occasioni che ci vengono offerte“.

Riguardo a Katarzyna Siejka e Gaia Mastel, i due acquisti amaranto del mercato di gennaio, Testini dichiara: “Siejka è arrivata dalla Pink Bari dopo che Valgimigli, durante l’incontro con il Genoa, ha riportato un infortunio al polpaccio. Spero che Alice rientri presto e mi auguro di avere tutti i nostri portieri a disposizione. Mastel serviva per ultimare un reparto offensivo che per gran parte del campionato non è mai stato al completo, considerate le varie problematiche legate agli infortuni. Fortunatamente stiamo recuperando alcune calciatrici come Carrozzo, Lulli e Costantino. Questo ci fa ben sperare in un girone di ritorno dove si vedranno match completamente diversi“.