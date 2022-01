Cantiere Toscana: ad Arezzo realizzazioni per 3,7 milioni

Sono sette gli interventi in programma in cinque Comuni della Provincia di Arezzo per un valore totale di 3,73 milioni di euro che arriveranno grazie ad un finanziamento alla Toscana di complessivi 111 milioni di euro da parte del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

Ne ha dato notizia il presidente della Regione Toscana che oggi, nel corso di una conferenza stampa ha presentato “Cantiere Toscana”, ovvero gli interventi per un valore totale delle opere di oltre 120 milioni di euro in 74 Comuni di tutte e dieci le province toscane.

Si tratta di ben 119 diverse realizzazioni che interessano numerosi settori:in promo luogo le scuole con interventi edilizi che ristrutturano e privilegiano l’efficientamento energetico e la manutenzione antisismica per impegnare il 50 per cento delle risorse. Contemporaneamente si dà spazio agli interventi a favore della tutela del suolo con la regimentazione idraulica e la messa in sicurezza del territorio. Sul tema ambiente spazio a progetti di forestazione in ambito urbano per ridurre le emissioni climalteranti, a quelli sui trasporti e la mobilità. Non mancano i progetti in materia culturale, come gli interventi su musei, teatri e spazi pubblici. Si tratta anche di opere per la difesa del suolo e di protezione civile, per la messa in sicurezza del territorio.

“Siamo di fronte – commenta il presidente Eugenio Giani – ad un imponente numero di interventi di varia natura, la cui realizzazione era attesa da tempo. Si trattava di presentare domande per ottenere contributi rispetto ad opere che avevano progetti immediatamente cantierabili, e così abbiamo fatto. Sono felice che abbiamo potuto finanziarli. Il valore complessivo di questi interventi raggiunge quasi i 121 milioni di euro. Un grande cantiere si apre in Toscana dopo anni, in grado di dare un contributo decisivo alla ripresa della nostra economia dopo un periodo difficile. Entro la fine dell’anno prenderanno il via tutti i cantieri, mentre le opere avranno tempi di realizzazione diversi. Sarà una Toscana più sicura, che mette a norma numerose scuole, a cui è destinata un’ingente parte delle risorse complessive ottenute, così come sono notevoli gli interventi di difesa del suolo e di carattere ambientale”.

I Comuni aretini interessati sono San Giovanni Valdarno che avrà 173.000 euro, Montevarchi dove arriveranno 173.000 euro, Loro Ciuffenna che si aggiudica un finanziamento di oltre 300.000 euro e Castel Focognano a cui andranno 153.000 euro. Ma la parte del leone la fa Chiusi della Verna, che per la realizzazione di tre diversi interventi, ottiene 2.560.000 euro. Tutte le opere sono descritte nel file allegato a questo comunicato, che riporta il loro valore complessivo e la quota di finanziamento che arriverà dal Cipess e che si aggiunge a quello già disponibile, rendendo possibile la loro realizzazione.

Il pacchetto di “Cantiere Toscana” comprende anche aiuti alle imprese per un totale di 9,6 milioni di euro in gran parte destinati ai settori ricerca e sviluppo e quasi altrettante risorse (9,2 milioni) destinate a servizi e forniture come l’informatizzazione e la digitalizzazione. Da segnalare, poi, gli 8 milioni di euro destinati all’acquisizione al patrimonio pubblico di complessi immobiliari costituiti da alloggi pronti, da destinare a Edilizia Residenziale Pubblica.