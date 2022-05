Capolona, il “posto” delle auto elettriche: nuova colonnina e pieno gratis per 15 mesi

Piazza della Vittoria, Capolona, è questo un altro indirizzo per la ricarica delle auto elettriche. La colonnina, predisposta e gestita da Estra in collaborazione con l’Amministrazione comunale, è stata inaugurata questa mattina.

“L’amministrazione comunale di Capolona – ha sottolineato il sindaco Mario Francesconi – è orgogliosa di inaugurare la prima colonnina pubblica per ricarica delle auto elettriche installata sul proprio territorio. L’idea, elaborata a fine 2019 ma bloccata a causa della pandemia, è stata resa realizzabile dalla collaborazione con Estra a cui porgo i più vivi ringraziamenti anche per la donazione al nostro Ente di una bici elettrica che sarà a disposizione dei nostri uffici e della Polizia Municipale”.

“Questo progetto – ha aggiunto Daniele Pasqui, assessore all’ambiente, insieme all’efficientamento energetico con la sostituzione dei punti luce con lampade a led e di conseguenza un notevole abbattimento di Co2 in atmosfera , all’incremento della percentuale di raccolta differenziata, 76%, fa parte della politica green che la nostra amministrazione sostiene fortemente, un impegno che abbiamo preso con la cittadinanza dimostrando che i fatti contano molto più delle parole”.

Con questa sono 25 le colonnine installate da Estra tra Toscana e Marche, di cui 5 nella provincia di Arezzo e nei prossimi mesi ne verranno collocate altre 11. “Estra – ha ricordato il Direttore Commerciale del Gruppo Estra, Antonino Azzarello – è impegnata nel settore della mobilità elettrica per rispondere alle esigenze di un trasporto sempre più evoluto e a basso impatto ambientale: la presenza dell’infrastruttura di ricarica è il primo strumento per la diffusione di una mobilità sostenibile. Il tema dell’auto elettrica non è legato a mode o a stili di vita: ha una strettissima dipendenza con la difesa dell’ambiente riducendo l’inquinamento atmosferico”.

Le stazioni di ricarica sono attive 24 ore su 24 e sono dotate di 2 prese di tipo 2 a 22 Kw (ricarica accelerata). Per fare il “pieno”, Estra ha predisposto un sistema di ricarica veloce e innovativo che si fonda su due elementi: una carta di credito e la app dedicata disponibile per IOS e Android. Per attivare e gestire ricarica e pagamento con il proprio smartphone, è sufficiente collegarsi alla rete della colonnina, che è dotata di un hot spot wi-fi, scaricare la app “Estra ricarica” e registrarsi. La app ha varie funzioni, tra cui anche quella di visualizzare tutte le stazioni di ricarica su una mappa interattiva. Per usufruire del servizio non è necessario essere clienti Estra. Le ricariche effettuate nel 2021 in tutte le colonnine installate dal Gruppo sono state 15.791 e l’energia che alimenta i sistemi di ricarica è certificata 100% da fonti rinnovabili.

La ricarica alla colonnina di Capolona sarà gratuita per 15 mesi.