Castiglion Fiorentino: l’Amministrazione comunale festeggia le coppie che in questi anni hanno celebrato le nozze d’oro

CASTIGLION FIORENTINO. L’Amministrazione comunale celebra le coppie che hanno festeggiato, in questi anni, le nozze d’oro. La semplice e breve cerimonia si tiene proprio nel giorno di San Valentino, lunedì 14 febbraio, a partire dalle ore 11.00 presso la Chiesa di Sant’Angelo al Cassero. Un evento che ci permette di festeggiare un anniversario così importante sia per chi lo raggiunge ma anche per la società.

La storia di queste coppie costituisce, infatti, un patrimonio prezioso per l’intera comunità castiglionese. La famiglia è la base della società e ne deve diventare sempre più protagonista. Queste coppie ci insegnano che raggiungere importanti obiettivi è possibile grazie anche alla collaborazione e il supporto reciproco.

“Abbiamo ritenuto doveroso, più che opportuno, celebrare queste coppie castiglionesi, non soltanto per congratularsi con loro del raggiungimento di questo importante traguardo, ma anche e soprattutto per l’esempio che danno ai più giovani, un esempio di tenacia, pazienza e, perché no, coraggio nel rimanere uniti, nel fare squadra, contro il tempo e contro le avversità”, dichiara l’assessore al Terzo Settore, Chiara Cappelletti.