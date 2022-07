Castiglion Fiorentino nel progetto di formazione Anci dedicato ai giovani

Net for Neet (N4N) è un progetto sperimentale del Comune di Castiglion Fiorentino ritenuto ammissibile da Anci. I NEET sono i giovani tra i 15 e i 34 anni che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in percorsi di formazione. L’acronimo NEET si riferisce all’espressione inglese “Not in Employment, Education or Training”. “Per il momento inizieremo un percorso di formazione della nostra amministrazione insieme ad altri 153 Comuni italiani a dimostrazione dell’attenzione che questa ripone sui giovani e sulle relative azioni di ascolto, orientamento e partecipazione che li porterà ad accedere alla rete dei servizi per l’impiego e da lì poi ad inserirsi nel mondo del lavoro attraverso percorsi individualizzati, ad esperienze di tirocinio e percorsi di formazione” dichiara la consigliera delegata all’ Orientamento al Lavoro e Politiche Giovanili, Beatrice Berti.

Azioni di peer education sul territorio e azioni virali in rete, attraverso spot e uso dei social istituzionali sono le leve iniziali che permettono agli operatori di parlare di Neet ed incontrare giovani che desiderano ri-attivare un percorso di studio, formazione o di preparazione al mercato del lavoro. Un inizio per poter ripartire, da cui uscire con competenze concrete e una rinnovata fiducia nelle proprie capacità e magari riconoscere anche eventuali gap formativi o scoprire un potenziale imprenditoriale da voler mettere a valore. “L’ANCI, attraverso risorse provenienti dai riparti del Fondo Politiche Giovanili, intende promuovere la realizzazione da parte di amministrazioni comunali di progettualità innovative dedicate ad interventi mirati al target dei giovani in condizione NEET e la nostra amministrazione ancora una volta risulta in prima linea nel cogliere tali opportunità” conclude il vicesindaco Devis Milighetti.