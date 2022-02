Castiglion Fiorentino: nozze d’oro in Comune per San Valentino

CASTIGLION FIORENTINO. “Stamani abbiamo festeggiato le coppie che hanno raggiunto il traguardo delle nozze d’oro. L’iniziativa fu interrotta nel 2020 e in questi due anni non abbiamo potuto incontrare tutte quelle coppie che dissero il fatidico “sì”, nel 1970 e nel 1971. Anche questa iniziativa la considero una tappa di avvicinamento alla normalità, con questo piccolo gesto dal grande significato. Cin cin agli sposi!”

Così il sindaco Mario Agnelli, al termine della breve cerimonia che si è svolta questa mattina, giorno di San Valentino, nella Chiesa di Sant’Angelo al Cassero, dove l’amministrazione comunale ha consegnato una pergamena-ricordo alle coppie presenti.

“Una cerimonia semplice, un gesto forse piccolo ma sincero e sentito, perché siamo noi a dover ringraziare queste coppie castiglionesi per essere un esempio di solidarietà, pazienza e coraggio. Il vero amore, nel giorno di San Valentino” dichiara l’assessore al Terzo Settore, Chiara Cappelletti.

“La famiglia è il nucleo fondante della società, e le coppie che ho incontrato, con il loro esempio, la rappresentano. In questi anni ho celebrato diversi matrimoni, ma l’emozione che ho provato nel vedere queste coppie è decisamente superiore. La loro è una grande lezione di vita per tutti, in particolar modo per i giovani, sono la dimostrazione che si possono raggiungere traguardi importanti con il rispetto e la comprensione”, conclude il Sindaco Mario Agnelli.