Castiglion Fiorentino: per la Festa della Mamma laboratori per bambini ai Giardini Pubblici

In occasione della Festa della mamma, la cui ricorrenza si festeggia domenica 8 maggio,

l’Amministrazione Comunale e la Commissione Pari opportunità, in collaborazione con la

Cooperativa Tanaquilla, ha organizzato una mattinata, 10-12, all’insegna del gioco e della

creatività. Verranno infatti allestiti, per l’occasione, presso i Giardini pubblici, all’interno della Mostra Scambio, laboratori ed attività dedicati ai più piccoli ed alle loro mamme. Per chi lo vorrà si potrà cimentare nel disegno della propria mamma per come la vede oppure potrà creare degli oggetti decorativi quali collane, braccialetti. “La giornata di domenica vuole essere un’occasione di svago e di incontro per i bambini e le loro famiglie, dove i figli potranno creare un regalo davvero unico ed originale che simboleggi il loro amore per la propria mamma” conclude così l’assessore alle Pari Opportunità, Stefania Franceschini. A tutti i presenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.