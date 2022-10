Castiglion Fiorentino: rientrato il “San Michele Arcangelo” di Bartolomeo della Gatta

Conclusa la permanenza presso la prestigiosa Galleria Nazionale delle Marche, nell’ambito della mostra “Federico da Montefeltro e Francesco di Giorgio: Urbino crocevia delle arti, 23 Giugno-9 Ottobre 2022”, il dipinto ligneo raffigurante “San Michele Arcangelo” di Bartolomeo della Gatta di proprietà della Diocesi, è rientrato in sede, presso la Pinacoteca Comunale. A seguito di appropriate verifiche a Urbino da parte degli organi preposti che hanno monitorato lo stato di conservazione dell’opera, sia durante la permanenza che al momento del ritiro, determinando che non ha subito variazioni conservative, l’opera ha fatto il suo rientro a Castiglion Fiorentino seguendo le operazioni di messa in sicurezza e imballaggio della stessa.

Il trasporto è stato curato da personale specializzato e al suo arrivo a Castiglion Fiorentino la tavola è stata monitorata da personale specializzato che ha verificato il suo stato di conservazione e ha confermato che l’opera non ha subito alterazioni.