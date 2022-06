Castiglion Fiorentino: si “accendono” 2 colonnine di ricarica per le auto elettriche

Attive 24 ore su 24, ricarica veloce, gratuite per un mese da oggi. Ecco le nuove colonnine di ricarica per le auto elettriche inaugurate questa mattina a Castiglion Fiorentino: sono in via Corinto Corinti (centro commerciale Boscatello) e nel parcheggio di Viale Mazzini. Frutto dell’intesa con l’Amministrazione comunale, sono la sesta e la settima che Estra colloca nella provincia di Arezzo.

In Toscana e Marche, Estra è arrivata a quota 27. “Piena soddisfazione per questo nuovo traguardo raggiunto” ha dichiarato Marcello Orlandesi, consigliere comunale con delega alla riqualificazione energetica, che aggiunge, “l’istallazione delle colonnine elettriche ha il duplice obiettivo di aggiungere un servizio alla cittadinanza ed ai turisti e rendere Castiglion Fiorentino una città ancora più green”. “L’impegno di Estra nella diffusione territoriale delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche è ormai consolidato” ha ricordato il Consigliere d’amministrazione Giovanni Grazzini. “Ci sono nuove sensibilità ambientali che sono irrinunciabili e vanno sostenute. La mobilità elettrica è una scelta giusta per la riduzione dell’inquinamento atmosferico e quindi per la difesa dell’ambiente. Ha però bisogno di infrastrutture quali le colonnine di ricarica. Ecco i nostri investimenti per la loro progressiva e capillare diffusione sul territorio.

Ovviamente in sintonia e collaborazione con le Amministrazioni comunali come nel caso di Castiglion Fiorentino” ha poi sottolineato Grazzini. Le stazioni di ricarica sono attive 24 ore su 24 e sono dotate di 2 prese di tipo 2 a 22 Kw (ricarica accelerata). Per fare il “pieno”, Estra ha predisposto un sistema di ricarica veloce e innovativo che si fonda su due elementi: una carta di credito e la app dedicata disponibile per IOS e Android. Per attivare e gestire ricarica e pagamento con il proprio smartphone, è sufficiente collegarsi alla rete della colonnina, che è dotata di un hot spot wi-fi, scaricare la app “Estra ricarica” e registrarsi. La app ha varie funzioni, tra cui anche quella di visualizzare tutte le stazioni di ricarica su una mappa interattiva. Per usufruire del servizio non è necessario essere clienti Estra.

Le ricariche effettuate nel 2021 in tutte le colonnine installate dal Gruppo sono state 15.791 e l’energia che alimenta i sistemi di ricarica è certificata 100% da fonti rinnovabili. Le ricariche alle colonnine di Castiglion Fiorentino saranno gratuite per un mese a far data da oggi. “In collaborazione con Estra, abbiamo coronato questo progetto sostenibile che punta alla riduzione di gas serra nell’atmosfera. È uno dei primi passi verso pratiche ecosostenibili che coinvolgano tutta la cittadinanza e non solo; sono piccole ma importanti azioni che aiutano il nostro ecosistema a fronteggiare i continui cambiamenti climatici. Il pianeta, infatti, è sottoposto a sempre più forti pressioni sia ambientali che climatiche a cui è necessario dare rapidamente delle risposte. Una di queste è, quindi, rappresentata anche dall’insediamento di queste due postazioni elettriche per la ricarica di autoveicoli. Un progetto orientato alla tutela dell’ecosistema che si va ad aggiungere alle altre azioni già in atto come quella della riduzione degli imballaggi riconducibili a bottiglie di plastica con l’installazione nel territorio delle casine dell’acquam e Queste postazioni danno un segnale preciso in cui l’autoelettrica non è un’opportunità per il futuro ma è una realtà di oggi che tutti possiamo utilizzare quotidianamente” ha concluso l’assessore all’Ambiente, Francesca Sebastiani.