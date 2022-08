CASTLE THEATRE: Rassegna di Teatro al Castello dei Conti Guidi di Poppi dal 25 al 31 agosto 2022

Il bellissimo Castello dei Conti Guidi di Poppi, uno dei luoghi più iconici del Casentino, torna a riempirsi di eventi teatrali con la rassegna curata da NATA Teatro e sostenuta dal Comune di Poppi “CASTLE THEATRE”, una rassegna teatrale appositamente pensata per “abitare” i luoghi straordinari del Castello di Poppi ed esaltarne la capacità suggestiva.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 25 agosto alle ore 21.00 con lo spettacolo della compagnia Teatro Blu “ELENA DI SPARTA”, di e con Silvia Priori e il corpo di danza orientale composto da Selene Franceschini e Barbara Mulas, regia di Silvia Priori e Renata Coluccini.

Degrado, abbandono, senso di vuoto e caducità caratterizzano l’aspetto e l’animo della vecchia Elena, che vede scorrere lentamente davanti a sé il ricordo di ricchezze, glorie, invidie e bellezza. Com’è difficile andare incontro alla vecchiaia per colei che era così bella, intatta, provata.

«Non viene più nessuno a trovarmi. Mi sto per scordare le parole…», dice la donna, che ora vive in un’abitazione fatiscente, impregnata di polvere, frutta marcia e ombre.

Chi sarà l’uomo che, lungi dal lasciarla abbandonata a se stessa, torna a farle visita, un’ultima volta, per rievocare tempi e uomini ormai lontani?

Il fine settimana del 26,27 e 28 agosto è poi dedicato ad uno dei più importanti scrittori ed intellettuali italiani del nostro secolo, Italo Calvino, e il suo libro “Il castello del destini incrociati”.

La compagnia Nata, sotto la direzione e la guida della regista Alessandra Aricò, dà vita a “CASTEL CALVINO”, uno spettacolo itinerante per cinque spettatori alla volta che, guidati dagli attori, si addentreranno all’interno del castello e saranno immersi in un’esperienza unica.

La rassegna si chiude poi mercoledì 31 agosto alle ore 21.00 con lo spettacolo “RICCARDO DICE GORETTI” dell’attore casentinese Riccardo Goretti, uno degli artisti più interessanti del panorama teatrale italiano, con all’attivo numerosi lavori al fianco dei più importanti registi e sui palcoscenici di tutto lo stivale. Lo spettacolo è un viaggio che si snoda lungo la sua carriera, tra monologhi, letture e pezzi di una comicità quasi surreale. Una sorta di the best della sua produzione artistica spazia da frammenti di “Wonderful – Quiz teatrale a punti (interrogativi) per combattere l’ansia” alle “Novelline Dadaiste”, libro scritto dallo stesso Goretti e illustrato da Edoardo Nardin. Uno spettacolo coinvolgente e travolgente che, come recita l’incipit della sua scheda artistica, “è un percorso particolare, un po’ teatro, un po’ stand up, un po’ recital narrativo, un po’ colossale cazzata”.

I posti per tutti gli eventi sono LIMITATI, la prenotazione è quindi obbligatoria al numero 379 142 5201.

L’ingresso agli spettacoli è di 10€